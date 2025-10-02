2 órája
Dolgozóként ilyet csinálni? Szégyen, amit a miskolci nő megengedett magának a hotelben
Egy balatonfüredi szálloda alkalmazottja mesterkulccsal tört be a vendég szobájába, és egyetlen mozdulattal eltüntetett több mint ezer eurót. A lopás miatt most bíróság elé kell állnia a büntetett előéletű, ismeretlen helyen lévő miskolci nőnek.
Így történt a lopás
A vádirat szerint a 39 éves nő 2024 augusztusában munka közben hatolt be az egyik szobába, és a vendég pénztárcájából 1050 eurót vitt magával. Az eltulajdonított összeg forintra átszámítva mintegy 420 ezer forintot tett ki, amelyből a nyomozás során lefoglalással 173 ezer forint megtérült.
Megszökött a miskolci gyanúsított
A korábban is büntetett előéletű elkövető az eset után megszökött, ezért az ügyészség a távollétében emelt vádat. A vádiratban fogházbüntetés, közügyektől való eltiltás, valamint egy korábbi felfüggesztett szabadságvesztés utólagos végrehajtása szerepel indítványként a Veszprémi Járásbíróság felé.
