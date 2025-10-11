október 11., szombat

Szivárgó gáz

20 perce

Címkék#katasztrófavédelem#statisztika#tűzeset#Borsod-Abaúj-Zemplén Megye#gázszivárgás

Összeszedtük a legfrissebb tűzeseti statisztikákat - ledöbben, ha meglátja az aktuális jelentést! Idén is sok épület gyulladt ki Borsod-Abaúj-Zemplénben és sajnos nőtt a halálos áldozatok száma is ebben az időszakban a tavalyi évhez képest.

Bahor-Juhász Ágnes
Hatezer négyzetméternyi épített terület égett le Borsodban - 2025 a tűzesetek éve vármegyénkben!

Elképesztő számban növekedett a leégett beépített területek száma 2025-ben Borsodban

Forrás: Facebook/Tiszabábolnai Önkéntes Tűzoltó Egyesület

2025 első háromnegyed évében összesen 439 lakóépület gyulladt ki Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében, ami 34 ingatlannal kevesebb, mint a tavalyi azonos időszakban. Az áldozatok száma tíz, ami viszont a duplája a tavalyinak, a sérültek száma pedig 23, szemben a tavalyi huszonnéggyel. Dojcsák Dávid tűzoltó százados, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője közleményben tájékoztatott a legfrissebb adatokról.

lakóépület gyulladt ki Borsodban
Félezer lakóépület gyulladt ki eddig 2025-ben Borsodban, pedig még hol a vége Forrás: Facebook/Tiszabábolnai Önkéntes Tűzoltó Egyesület

A legnagyobb tűzeset július 5-én történt Baskón, ahol egy palackból szivárgó gáz robbanása két családi házat, két melléképületet, járműveket, mezőgazdasági és erdészeti eszközöket, valamint nagy mennyiségű szalmát és tűzifát érintett. Hárman megsérültek, és két ingatlan lakhatatlanná vált. 

Ezek a fő okok, amiért több száz lakóépület gyulladt ki Borsodban

A közlemény szerint idén több mint négyszáz négyzetméterrel több, csaknem hatezer négyzetméternyi épített terület égett le.

Az esetek nagy részét 

  • nyílt láng, 
  • elektromos meghibásodás és
  •  fűtési eszközök okozták, 
  • de 7 helyszínen szándékos tűzokozás gyanúja is felmerült. 

Fontos megemlíteni, hogy a tüzek egyetlen érintett otthonában sem volt füstérzékelő, pedig ezek a készülékek az első jeleknél riasztanak, így életeket menthetnek.
A szakértők a megelőzésre is felhívják a figyelmet: füstérzékelőt érdemes a konyha, hálószoba és nappali mennyezetére szerelni, a modern készülékek akár a mobiltelefonra is küldenek riasztást, ami különösen hasznos lehet idős vagy egyedül élő családtagok esetében.

A szén-monoxid-balesetek száma csökkent, 2025 első kilenc hónapjában 22 esetet jelentettek, tizenhéttel kevesebbet, mint tavaly, és halálos áldozatot nem követeltek ezek az esetek. A szakemberek szerint a biztonsági tudatosság növekedett, és a lakások többségében már használnak szén-monoxid-érzékelőt.
A katasztrófavédelem összegzése egyértelmű: a lakóépületek tűzvédelme és a korai riasztás életmentő, minden nyílt lánggal működő eszköz közelébe ajánlott a megfelelő érzékelő telepítése, és a folyamatos szellőztetés is elengedhetetlen.

Tiszabábolna önkéntes hősei

A Boon.hu a közelmúltban készített átfogó riportot egy kivételes tiszabábolnai testvérpárról. Bernáth Erik és Ervin saját idejüket, pénzüket és erejüket áldozzák fel, hogy önkéntes tűzoltóként és keresőkutyás csapattagként mentsenek embert, állatot, értéket – minden ellenszolgáltatás nélkül. Tiszabábolna hőseinél jártunk.

Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.

