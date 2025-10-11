Hatezer négyzetméternyi épített terület égett le Borsodban - 2025 a tűzesetek éve vármegyénkben!

2025 első háromnegyed évében összesen 439 lakóépület gyulladt ki Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében, ami 34 ingatlannal kevesebb, mint a tavalyi azonos időszakban. Az áldozatok száma tíz, ami viszont a duplája a tavalyinak, a sérültek száma pedig 23, szemben a tavalyi huszonnéggyel. Dojcsák Dávid tűzoltó százados, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője közleményben tájékoztatott a legfrissebb adatokról.

Félezer lakóépület gyulladt ki eddig 2025-ben Borsodban, pedig még hol a vége Forrás: Facebook/Tiszabábolnai Önkéntes Tűzoltó Egyesület

A legnagyobb tűzeset július 5-én történt Baskón, ahol egy palackból szivárgó gáz robbanása két családi házat, két melléképületet, járműveket, mezőgazdasági és erdészeti eszközöket, valamint nagy mennyiségű szalmát és tűzifát érintett. Hárman megsérültek, és két ingatlan lakhatatlanná vált.

Ezek a fő okok, amiért több száz lakóépület gyulladt ki Borsodban

A közlemény szerint idén több mint négyszáz négyzetméterrel több, csaknem hatezer négyzetméternyi épített terület égett le.

Az esetek nagy részét

nyílt láng,

elektromos meghibásodás és

fűtési eszközök okozták,

de 7 helyszínen szándékos tűzokozás gyanúja is felmerült.

Fontos megemlíteni, hogy a tüzek egyetlen érintett otthonában sem volt füstérzékelő, pedig ezek a készülékek az első jeleknél riasztanak, így életeket menthetnek.

A szakértők a megelőzésre is felhívják a figyelmet: füstérzékelőt érdemes a konyha, hálószoba és nappali mennyezetére szerelni, a modern készülékek akár a mobiltelefonra is küldenek riasztást, ami különösen hasznos lehet idős vagy egyedül élő családtagok esetében.