Társasházi lakás égett Kazincbarcikán, öt emberen segítettek a tűzoltók

Kigyulladt egy társasház második emeleti lakása Kazincbarcikán, a Fő téren. A kazincbarcikai hivatásos tűzoltók két vízsugárral eloltották a lángokat. A társasházból öt embert a tűzoltók kísértek ki.

Kazincbarcikai lakástűzhöz siettek a tűzoltók ( fotó illusztráció)

Forrás: MW

Az egységek utómunkálatokat végeznek – számolt be a baz.katasztrofavedelem.hu.

