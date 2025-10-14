október 14., kedd

Tűz

1 órája

Társasházi lakás égett Kazincbarcikán, öt emberen segítettek a tűzoltók

Címkék#Kazincbarcika#tűz#lakás

A tűzeset kedd reggel, Fő téren történt.

Kigyulladt egy társasház második emeleti lakása Kazincbarcikán, a Fő téren. A kazincbarcikai hivatásos tűzoltók két vízsugárral eloltották a lángokat. A társasházból öt embert a tűzoltók kísértek ki

Társasházi lakás égett Kazincbarcikán
Kazincbarcikai lakástűzhöz siettek a tűzoltók ( fotó illusztráció)
Forrás: MW

Az egységek utómunkálatokat végeznek – számolt be a baz.katasztrofavedelem.hu.

Villamosbalesettel indult a reggel

A hét második napja balesettel indult Miskolcon: kenyerekocsi ütközött villamossal:

További kék hírek a boon.hu-n.

 

