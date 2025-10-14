Tűz
3 órája
Társasházi lakás égett Kazincbarcikán, öt emberen segítettek a tűzoltók
A tűzeset kedd reggel, Fő téren történt.
Kigyulladt egy társasház második emeleti lakása Kazincbarcikán, a Fő téren. A kazincbarcikai hivatásos tűzoltók két vízsugárral eloltották a lángokat. A társasházból öt embert a tűzoltók kísértek ki.
Az egységek utómunkálatokat végeznek – számolt be a baz.katasztrofavedelem.hu.
Villamosbalesettel indult a reggel
A hét második napja balesettel indult Miskolcon: kenyerekocsi ütközött villamossal:
