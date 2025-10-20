október 20., hétfő

Brutális!

1 órája

Egy elszabadult pillanat mindent megváltoztatott egy borsodi utcán

Címkék#németjuhász#kutyatámadás#utca#Mezőkövesdi Járási Ügyészség#borsodi

Egy nyugodtnak indult nap hirtelen drámába fordult egy borsodi településen – a felelősség kérdése most sokakat foglalkoztat.

Egy elszabadult pillanat mindent megváltoztatott egy borsodi utcán

Az udvarról szökött ki a kutya Borsodban

Forrás: FB

Fotó: FB

A Mezőkövesdi Járási Ügyészség vádat emelt egy férfi ellen súlyos testi sértés vétsége miatt, akinek gondatlan magatartása következtében az ingatlana udvaráról kiszökött  kutya az utcán gyalogosan közlekedő férfira rátámadt és többször megharapta.

Kiszökött, és rögtön támadásba lendült

A vádirat szerint a vádlott a borsodi településen lévő családi háza körbekerített udvarán tartott egy németjuhász fajtájú kutyát. 2024. december végén, szilveszter napját megelőző éjszaka a vádlott gondatlan magatartása következtében az eb kiszökött és másnap reggel az utcán gyalogosan közlekedő férfira rátámadt. A sértett bal lábába és bal karjába többször beleharapott, a helybeli lakosok siettek a segítségére, így sikerült elmenekülnie a továbbiakban is támadó kutya elől.

A kutyatámadás következtében a sértett 8 napon túli súlyos sérüléseket szenvedett el, kórházi ellátásra szorult.

Az ügyészség a büntetlen előéletű vádlottal szemben tárgyalás mellőzésével büntetővégzésben próbára bocsátást indítványozott.

 

