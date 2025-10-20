Egy elszabadult pillanat mindent megváltoztatott egy borsodi utcán

A Mezőkövesdi Járási Ügyészség vádat emelt egy férfi ellen súlyos testi sértés vétsége miatt, akinek gondatlan magatartása következtében az ingatlana udvaráról kiszökött kutya az utcán gyalogosan közlekedő férfira rátámadt és többször megharapta.

Kiszökött, és rögtön támadásba lendült

A vádirat szerint a vádlott a borsodi településen lévő családi háza körbekerített udvarán tartott egy németjuhász fajtájú kutyát. 2024. december végén, szilveszter napját megelőző éjszaka a vádlott gondatlan magatartása következtében az eb kiszökött és másnap reggel az utcán gyalogosan közlekedő férfira rátámadt. A sértett bal lábába és bal karjába többször beleharapott, a helybeli lakosok siettek a segítségére, így sikerült elmenekülnie a továbbiakban is támadó kutya elől.

A kutyatámadás következtében a sértett 8 napon túli súlyos sérüléseket szenvedett el, kórházi ellátásra szorult.

Az ügyészség a büntetlen előéletű vádlottal szemben tárgyalás mellőzésével büntetővégzésben próbára bocsátást indítványozott.