Felháborító!

2 órája

Rábízták a kutyát, de szörnyű, amit tett vele egy borsodi nő!

Egy borsodi nőre bízták a kutyát, hogy ideiglenesen gondoskodjon róla.

Ennél durvább dolgot ritkán tapasztal az ember - új szintre emelte az állatkínzást a kegyetlen nő

Forrás: Facebook/Szurkolók az Állatokért

Ítéletet hozott a Szikszói Járásbíróság annak a nőnek az ügyében, aki egy szívességből tartott kutyát korlátelemmel bántalmazott.

Csak megőrzésen volt nála

A bíróság által megállapított tényállás szerint a vádlott 2024. augusztusában egy borsodi településen hat ebet és négy házi macskát gondozott, melyek közül egy zsemleszínű, közepes testalkatú, rövidszőrű keverék kutyát szívességből tartott, mivel az távoli rokona tulajdonát képezte. A vádlott és az eb tulajdonosa között régebbi sérelmek miatt konfliktus alakult ki, ami miatt a terhelt egy közel 90 centiméter hosszú keményfa korlát elemmel dühében legalább két ízben fejen ütötte az épületben tartózkodó állatot, ezután pedig az általa elpusztultnak hitt ebet kivitte az udvarra és ott egy szemetes edénybe dobta.

Majdnem odalett

A bántalmazás következtében az állat különböző vérzéses sérülést, továbbá bizonyos ideig fennálló tudatvesztést, valamint agyrázkódással járó sérülést szenvedett el. A bántalmazást utóbb az eb – az állatmentők segítsége és szakszerű állatorvosi ellátása miatt – túlélte, abból felépült, maradandó egészségkárosodást nem szenvedett el, ugyanakkor a vádlott általi bántalmazás erre alkalmas volt.

Megszületett az ítélet

A bíróság a vádlottat állatkínzás vétségében mondta ki bűnösnek és 10 hónap fogház fokozatú szabadságvesztésre ítélte, amelynek végrehajtását 2 év próbaidőre felfüggesztette. Döntéshozatala során enyhítő körülményként értékelte, hogy a vádlott büntetlen előéletű és beismerte tettét. Súlyosító körülményt a bíróság nem tárt fel.

Az ítélet jogerős.

 

