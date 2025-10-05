Teljes útzár volt Tokaj és Tarcal között - Traktor ütközött személyautóval

Ahogyan arról korábban már beszámoltunk, a közlekedési balesetben egy traktor és egy személyautó ütközött össze október 5-én, vasárnap reggel a 38-as főúton, a 2-es kilométerszelvénynél Tokaj és Tarcal között. A helyszínre a szerencsi hivatásos tűzoltók vonultak, akik áramtalanították a járműveket.

Közlekedési baleset a 38-as főúton

Forrás: MW