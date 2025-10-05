október 5., vasárnap

Közlekedési baleset

1 órája

Teljes útzár volt Tokaj és Tarcal között - Traktor ütközött személyautóval

Címkék#Tarcal#személyautó#Tokaj#forgalom

Két jármű ütközött össze a 38-as főúton. A közlekedési baleset miatt a teljes utat lezárták. Mutatjuk, hogy mi történt és mire számíthatnak az autósok most.

Boon.hu

Ahogyan arról korábban már beszámoltunk, a közlekedési balesetben egy traktor és egy személyautó ütközött össze október 5-én, vasárnap reggel a 38-as főúton, a 2-es kilométerszelvénynél Tokaj és Tarcal között. A helyszínre a szerencsi hivatásos tűzoltók vonultak, akik áramtalanították a járműveket.

Közlekedési baleset a 38-as főúton
Közlekedési baleset a 38-as főúton
Forrás: MW

A közlekedési baleset részletei

Személyautó ütközött össze mezőgazdasági munkagéppel. A járművekben 1-1 személy tartózkodott és a szerencsi tűzoltók végezték a műszaki mentést, akik áramtalanították a járműveket. Sérülés szerencsére nem történt, az útzárat pedig 09:02-kor feloldották és visszaadták a szakaszt a forgalom számára

 – tudtuk meg Rinyu Zsuzsannától, a a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyettes szóvivőjétől.

 

