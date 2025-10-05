1 órája
Teljes útzár volt Tokaj és Tarcal között - Traktor ütközött személyautóval
Két jármű ütközött össze a 38-as főúton. A közlekedési baleset miatt a teljes utat lezárták. Mutatjuk, hogy mi történt és mire számíthatnak az autósok most.
Ahogyan arról korábban már beszámoltunk, a közlekedési balesetben egy traktor és egy személyautó ütközött össze október 5-én, vasárnap reggel a 38-as főúton, a 2-es kilométerszelvénynél Tokaj és Tarcal között. A helyszínre a szerencsi hivatásos tűzoltók vonultak, akik áramtalanították a járműveket.
A közlekedési baleset részletei
Személyautó ütközött össze mezőgazdasági munkagéppel. A járművekben 1-1 személy tartózkodott és a szerencsi tűzoltók végezték a műszaki mentést, akik áramtalanították a járműveket. Sérülés szerencsére nem történt, az útzárat pedig 09:02-kor feloldották és visszaadták a szakaszt a forgalom számára
– tudtuk meg Rinyu Zsuzsannától, a a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyettes szóvivőjétől.
Egy hét, amikor a rendőrök nem nézik jó szemmel, ha multitaskingolsz
Tokajban még a szőlő is lepergett. Bele a polgármesterek bora puttonyába - képek, videó
,,A héten megkérdezte a Tescoban a pénztáros, hogy gyűjtöm-e a pontokat? Beleremegett a lábam, de elfogadtam"