Eltűnt!

26 perce

Borzasztó! Kilépett a borsodi gyermekotthon kapuján, azóta csak találgatják, mi történt a 13 éves lánnyal!

Címkék#eltűnt#kislány#Mezőkövesdi Rendőrkapitányság

A rendőrök a lakosság segítségét kérik egy mezőkökeresztesi lány megtalálásához.

Kiskorú lányt keres a rendőrség

Forrás: MW

A Mezőkövesdi Rendőrkapitányság 05060-157/122/2025. körözési számon körözési eljárást folytat Lázi Dzsesszika 13 éves gyermek eltűnése ügyében.

Mezőkeresztesről tűnt el

A lány 2025. október 29-én a mezőkeresztesi gyermekotthonból ismeretlen helyre távozott. A felkutatására tett rendőri intézkedések ez idáig nem vezettek eredményre.

Lázi Dzsesszika 148-150 centiméter magas, 48 kilogramm, haja, illetve szeme barna színű.  

A Mezőkövesdi Rendőrkapitányság kéri, hogy aki bármilyen információval rendelkezik a képen látható lány hollétével kapcsolatban, hívja a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-46/514-506-os telefonszámon. Továbbá tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es, díjmentes segélyhívó számon.

 

