Előkerült!

3 órája

Fontos rendőrségi információ az eltűnt kislányról!

A rendőrök a lakosság segítségétkérték egy kislány megtalálásához.

Fontos rendőrségi információ az eltűnt kislányról!

Kiskorú lányt keres a rendőrség

A Mezőkövesdi Rendőrkapitányság 05060-157/122/2025. körözési számon megszüntette az eljárást 2025.október 30-án.

