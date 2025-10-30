Előkerült!
3 órája
Fontos rendőrségi információ az eltűnt kislányról!
A rendőrök a lakosság segítségétkérték egy kislány megtalálásához.
Kiskorú lányt keres a rendőrség
Forrás: MW
A Mezőkövesdi Rendőrkapitányság 05060-157/122/2025. körözési számon megszüntette az eljárást 2025.október 30-án.
