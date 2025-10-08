A buszon ismerkedett kislányokkal – amit ezután tett a szörnyeteg, az börtönt ér

A történet egy Borsod vármegyei általános iskola tanulmányi kirándulásán kezdődött. A biztonsági őrként dolgozó férfi a buszon ismerkedett meg a kiskorú lányokkal, akiknek elmondta, hol dolgozik, sőt igazolványát is megmutatta. Később azonban kiderült, hogy a jóindulat csak álca volt, a férfi a közösségi médiában próbálta kihasználni a gyerekek bizalmát.

Kiskorú lányoktól próbált pornográf felvételeket kicsalni

Kiskorú lányokat csapott be, hogy tiltott felvételeket szerezzen

A Kazincbarcikai Járásbíróság ítéletet hozott annak a vádlottnak az ügyében, aki kiskorú lányok bizalmába férkőzve kért tőlük intim felvételeket. A férfi a bűncselekmények idején biztonsági őrként dolgozott egy Borsod vármegyei rendőrségen, és két különböző közösségi oldalon is regisztrált, eltérő neveken – olvasható a Miskolci Törvényszék közleményében. A vádlott 2022-től több alkalommal magánszemélyként részt vett egy helyi iskola budapesti tanulmányi utazásain. 2024 márciusában, egy ilyen út során a buszon megismerkedett három kiskorú lánnyal, elmondta nekik, hol dolgozik, és igazolványát is megmutatta.

Álprofillal próbálta becsapni a lányokat

A hazaérkezés után az egyik közösségi oldalon – magát rendőrnek kiadva – felvette a kapcsolatot az egyik kislánnyal. Azt állította, hogy egy zaklató személy után nyomoznak, és arra kérte a lányt, vegye fel a kapcsolatot egy másik felhasználóval, és tegyen meg mindent, amit az kér. Mindkét profil azonban a férfié volt, a célja pedig nemiséget ábrázoló felvételek megszerzése volt. A sértett először eleget tett a kérésnek, de amikor gyanút fogott, és le akarta zárni a beszélgetést, a férfi megfenyegette, hogy vírust telepít a telefonjára. Bár a lány félelmében egy ideig még reagált, végül felismerte, hogy becsapták, és megtagadta a további képküldést.

A férfi ugyanezzel a módszerrel két másik kiskorú sértettet is rávett tiltott felvételek küldésére. Egyiküket azzal is megfenyegette, hogy bántalmazza az édesanyját és felgyújtja a házukat.

Kiskorúakról tárolt pornográf tartalmakat

A nyomozók a vádlott telefonján további pornográf tartalmakat találtak, köztük kiskorúakat ábrázoló felvételeket is. A férfi az előkészítő ülésen beismerte bűnösségét és lemondott a tárgyaláshoz való jogáról.

A Kazincbarcikai Járásbíróság szexuális kényszerítés és gyermekpornográfia miatt öt év szabadságvesztésre és öt év közügyektől eltiltásra ítélte. Emellett véglegesen megtiltották, hogy olyan munkát vagy tevékenységet végezzen, amely tizennyolc év alatti személyekkel való kapcsolatot jelent.

Az ítélet ellen a vádlott és védője enyhítésért fellebbezett.

