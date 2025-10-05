Kigyulladt egy hétvégi ház Miskolcon, az Előhegy dűlőn. A tizenöt négyzetméternyi alapterületű ingatlan teljes terjedelmében égett, amit a miskolci hivatásos tűzoltók két vízsugárral eloltottak. A rajok egy gázpalackot is kihoztak az épületből olvasható a Katasztrófavédelem hivatalos oldalán.

