Kék hírek
1 órája
Kigyulladt egy hétvégi ház Miskolcon
Az Előhegy dűlőn csaptak fel a lángok.
A tűzeset Miskolcon történt
Fotó: TAKACS JOCI
Kigyulladt egy hétvégi ház Miskolcon, az Előhegy dűlőn. A tizenöt négyzetméternyi alapterületű ingatlan teljes terjedelmében égett, amit a miskolci hivatásos tűzoltók két vízsugárral eloltottak. A rajok egy gázpalackot is kihoztak az épületből olvasható a Katasztrófavédelem hivatalos oldalán.
