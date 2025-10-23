október 23., csütörtök

Tűzeset

2 órája

Pokoli percek az országúton – hirtelen lángra kapott egy személyautó vármegyénkben!

Teljesen megbénult a forgalom a 2515-ös úton szerda késő este. Kigyulladt egy autó, a lángokat a miskolci tűzoltók fékezték meg.

Kigyulladt egy személygépjármű a 2515-ös út 16-os kilométerénél, Vatta közelében.

Kigyulladt autóhoz riasztották a tűzoltókat késő este
Kigyulladt autóhoz riasztották a tűzoltókat késő este
A fotó illusztráció
Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

 A miskolci hivatásos tűzoltók oltották el a lángokat. Jelenleg utómunkálatok zajlanak - tette közzé a katasztrófavédelem.


