Pokoli percek az országúton – hirtelen lángra kapott egy személyautó vármegyénkben!

Kigyulladt egy személygépjármű a 2515-ös út 16-os kilométerénél, Vatta közelében.

Kigyulladt autóhoz riasztották a tűzoltókat késő este

A fotó illusztráció

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

A miskolci hivatásos tűzoltók oltották el a lángokat. Jelenleg utómunkálatok zajlanak - tette közzé a katasztrófavédelem.



