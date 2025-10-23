Tűzeset
2 órája
Pokoli percek az országúton – hirtelen lángra kapott egy személyautó vármegyénkben!
Teljesen megbénult a forgalom a 2515-ös úton szerda késő este. Kigyulladt egy autó, a lángokat a miskolci tűzoltók fékezték meg.
Kigyulladt egy személygépjármű a 2515-ös út 16-os kilométerénél, Vatta közelében.
A miskolci hivatásos tűzoltók oltották el a lángokat. Jelenleg utómunkálatok zajlanak - tette közzé a katasztrófavédelem.
