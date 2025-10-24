57 perce
Fa dőlt parkoló autókra Miskolcon október 24-én, a tűzoltók intézkedtek
Nem kímélte az időjárás a miskolciakat sem. A miskolci tűzoltók gyorsan a helyszínre érkeztek, és eltávolították a kidőlt fát; személyi sérülés szerencsére nem történt.
Október 24-én, pénteken sújtott le a szélsőséges időjárás Miskolcra is. Egy körülbelül nyolc méter magas fa dőlt két autóra Miskolcon péntek délután – tájékoztatta szerkesztőségünket Dojcsák Dávid tűzoltó százados, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.
Kidőlt fa rongált meg autókat Miskolcon
