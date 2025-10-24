Fa dőlt parkoló autókra Miskolcon október 24-én, a tűzoltók intézkedtek

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Kidőlt fa rongált meg autókat Miskolcon

Ahogyan azt a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivőjétől megtudtuk, október 24-én délután fél 1 körül egy körülbelül 8 méteres fa dőlt autókra, a káresemény pedig 2 autót érintett. A miskolci tűzoltók távolították el, sérülés pedig nem történt.