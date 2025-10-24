október 24., péntek

2 órája

Fa dőlt parkoló autókra Miskolcon október 24-én, a tűzoltók intézkedtek

Nem kímélte az időjárás a miskolciakat sem. A miskolci tűzoltók gyorsan a helyszínre érkeztek, és eltávolították a kidőlt fát; személyi sérülés szerencsére nem történt.

Október 24-én, pénteken sújtott le a szélsőséges időjárás Miskolcra is. Egy körülbelül nyolc méter magas fa dőlt két autóra Miskolcon péntek délután – tájékoztatta szerkesztőségünket Dojcsák Dávid tűzoltó százados, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.
 

kidőlt fa Diósgyőrben
Kidőlt fa Diósgyőrben október 24-én
Forrás:  Facebook

Kidőlt fa rongált meg autókat Miskolcon

Ahogyan azt a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivőjétől megtudtuk, október 24-én délután fél 1 körül egy körülbelül 8 méteres fa dőlt autókra, a káresemény pedig 2 autót érintett. A miskolci tűzoltók távolították el, sérülés pedig nem történt.

 

