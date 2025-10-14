október 14., kedd

29 perce

Megdöbbentő fordulat jöhet a miskolci szórakozóhelynél meghalt fiú ügyében – így reagáltak rá a szülők

Címkék#késelés#Kisavas#Miskolc#Avas

Az eset egy éve történt. Az ügyben fordulat jöhet.

Vita hevében leszúrt egy 16 éves fiút egy 20 éves fiatal férfi a Kisavason Miskolcon 2024. október 13-ra virradó éjjel.

Késelés a Kisavason: fordulat jöhet az ügyben
Késelés a Kisavason: Az emlékezés mécsesei gyúltak az elhunyt fiú emlékére 2024. október 14-én a tragédia helyszínén
Fotó: Vajda János

A sértett belehalt sérüléseibe. Az esetről akkor beszámolt portálunk is:

Az elhunyt tini édesanyja a Mokkában mesélt a gyermekét ért tragédiáról. Óriási fájdalom közepette határozta el magát, hogy interjút ad.

Megszüntethetik az eljárást

Büntetlenül megúszhatja a férfi.

A fiatal áldozat egy barátjával összefirkálta egy szórakozóhely falát, ebből indulhatott ki a vita. A késes támadó szabadlábon van, emberöléssel gyanúsítják, viszont az ügyvédjével panaszt tettek ez ellen. Az ügyben hamarosan vádat is emelhetnek – erről a tenyek.hu számolt be.

