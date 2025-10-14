29 perce
Megdöbbentő fordulat jöhet a miskolci szórakozóhelynél meghalt fiú ügyében – így reagáltak rá a szülők
Az eset egy éve történt. Az ügyben fordulat jöhet.
Vita hevében leszúrt egy 16 éves fiút egy 20 éves fiatal férfi a Kisavason Miskolcon 2024. október 13-ra virradó éjjel.
A sértett belehalt sérüléseibe. Az esetről akkor beszámolt portálunk is:
Az elhunyt tini édesanyja a Mokkában mesélt a gyermekét ért tragédiáról. Óriási fájdalom közepette határozta el magát, hogy interjút ad.
Az elhunyt tini édesanyja beszélt a gyermekét ért tragédiáról
Gyilkosság Miskolcon! Gyertyát gyújtottak a 16 éves arnóti fiú emlékére
Megszüntethetik az eljárást
Büntetlenül megúszhatja a férfi.
A fiatal áldozat egy barátjával összefirkálta egy szórakozóhely falát, ebből indulhatott ki a vita. A késes támadó szabadlábon van, emberöléssel gyanúsítják, viszont az ügyvédjével panaszt tettek ez ellen. Az ügyben hamarosan vádat is emelhetnek – erről a tenyek.hu számolt be.