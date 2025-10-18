október 18., szombat

Lukács névnap

11°
+16
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kéktúra

35 perce

Furcsa esemény borzolta fel a Kéktúra csendjét Borsodban

Címkék#NAV#kéktúra útvonal#balesetveszélyes#épület#Borsodban

A természetjárók egyik kedvelt szakaszán váratlan események történtek, amelyek miatt a hatóságoknak is közbe kellett lépniük. A történet végül egészen más irányt vett, mint ahogy azt bárki gondolta volna.

Furcsa esemény borzolta fel a Kéktúra csendjét Borsodban

A kéktúra útvonalon zajlottak az események Borsodban

Forrás: NAV

Fotó: NAV

Az Országos Kéktúra egyik indulási pontjánál álló, balesetveszélyes ingatlan bontásáról intézkedett a NAV. Az adóhivatal közreműködése révén a Kéktúra ezen szakasza újra biztonságossá vált.

Kéktúra útvonal Borsod
A kéktúra útvonalán állt a romos ingatlan
Forrás: NAV

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

A NAV egyik feladata az életveszélyes állapotú ingatlanok lebontatása az építésügyi hatóságok megkeresése alapján. Ha a tulajdonos a felszólítások ellenére maga nem bontja el az épületet, akkor a NAV megszervezi a munkálatokat, a költséget felszámítja, és ha az önkéntes fizetés elmarad, végrehajtási költségként be is hajtja.

Kéktúra útvonal: Veszélyes volt az épület

Így történt ez egy borsodi kistelepülésen is. Az Országos Kéktúra útvonalának egyik indulási pontjánál egy életveszélyes, és a szomszédos lakóházra is nagy veszélyt jelentő épület lebontatását szervezte meg a hivatal.

A NAV a bontási költség megtérülése érdekében biztosítási intézkedést rendelt el, és lefoglalta a tulajdonos további ingatlanjait és gépjárműveit. Az adós végül megfizette az eljárás teljes költségét.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu