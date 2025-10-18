35 perce
Furcsa esemény borzolta fel a Kéktúra csendjét Borsodban
A természetjárók egyik kedvelt szakaszán váratlan események történtek, amelyek miatt a hatóságoknak is közbe kellett lépniük. A történet végül egészen más irányt vett, mint ahogy azt bárki gondolta volna.
A kéktúra útvonalon zajlottak az események Borsodban
Forrás: NAV
Fotó: NAV
Az Országos Kéktúra egyik indulási pontjánál álló, balesetveszélyes ingatlan bontásáról intézkedett a NAV. Az adóhivatal közreműködése révén a Kéktúra ezen szakasza újra biztonságossá vált.
A NAV egyik feladata az életveszélyes állapotú ingatlanok lebontatása az építésügyi hatóságok megkeresése alapján. Ha a tulajdonos a felszólítások ellenére maga nem bontja el az épületet, akkor a NAV megszervezi a munkálatokat, a költséget felszámítja, és ha az önkéntes fizetés elmarad, végrehajtási költségként be is hajtja.
Kéktúra útvonal: Veszélyes volt az épület
Így történt ez egy borsodi kistelepülésen is. Az Országos Kéktúra útvonalának egyik indulási pontjánál egy életveszélyes, és a szomszédos lakóházra is nagy veszélyt jelentő épület lebontatását szervezte meg a hivatal.
A NAV a bontási költség megtérülése érdekében biztosítási intézkedést rendelt el, és lefoglalta a tulajdonos további ingatlanjait és gépjárműveit. Az adós végül megfizette az eljárás teljes költségét.
