Miskolci horror az utcán: káddal próbált védekezni a nagymama az unoka párja ellen!

A Miskolci Járási Ügyészség vádat emelt egy férfi ellen súlyos testi sértés bűntette és más bűncselekmények miatt, aki először bántalmazta az élettársát, majd az annak védelmére kelt nagymamáját akarta megütni, aki egy műanyag káddal a kezében védekezett.

Káddal próbált védekezni a nagymama a támadó férfi ellen Miskolcon

(A kép illusztráció)

Fotó: Vajda János

Káddal verte vissza a támadót a miskolci nagymama

A vádirat szerint a vádlott 2024. július elején az esti órákban Miskolcon, a lakása előtti útszakaszakon szóváltásba került az élettársával, melynek során nyakánál fogva a földre lökte. A nő nagymamája azonban a védelmére kelt, és a nála lévő műanyag káddal a vádlott irányába ütött, amit a vádlott alkarjával kivédett, majd ököllel megkísérelte megütni a nagymamát, de a kádat találta el, mivel a sértett azt védekezésképpen az arca elé tartotta. A vádlott rángatni kezdte a kádat, kicsavarta a sértett kezéből, aki ekkor földre zuhant, és 8 napon túli gyógytartamú sérülést szenvedett el.

Őrjöngésbe kezdett a férfi, miután otthagyta párját, és annak nagymamáját

A vádlott a cselekménye után elment a helyszínről, haladása közben viszont az utcán parkoló személygépkocsikat megrongálta, az egyik motorháztetejére ütött nagy erővel, a másik szélvédőjét ököllel betörte, több százezer forint összegű károkat okozva.

Ezek után összetalálkozott egy régi férfi ismerősével, akivel már volt korábban nézeteltérése, ökölbe szorított kézzel támadólag lépett fel vele szemben, megpróbálta a fején megütni, de a férfi elhajolt, majd védekezésképpen ő ütötte meg a vádlottat, aki ettől megtántorodott, és elmenekült.

Az ügyészség a büntetlen előéletű vádlottal szemben tárgyalás mellőzésével büntetővégzésben közérdekű munkát és pénzbüntetést indítványozott - tette közzé a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség.



