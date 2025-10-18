Furcsa mozgásra lettek figyelmesek Köröm környékén – nem volt véletlen

A Miskolci Járásbíróság elrendelte annak a nőnek a letartóztatását, aki a megalapozott gyanú szerint kábítószerrel kereskedett a Borsod vármegyei Köröm településen.

Éppen beszerző körútról indult haza

A rendelkezésre álló adatok szerint a terhelt az elfogását megelőzően hosszabb időn át, ismeretlen forrásból beszerzett „kristályként” vagy „krekként” ismert kábítószert értékesített Körömben és vonzáskörzetében. Egy beszerző útról hazafelé tartva 2025. október 15-én délután Muhi és Köröm között intézkedés alá vonták a gépjárművet, amelyben két másik személy mellett a gyanúsított is utazott. A kutatás során az autó váltószoknyája alatt 8 gramm fehér színű, kristályos, kábítószer gyanús anyagot, az egyik kerékjárati ívben 302 gramm fehér színű, kábítószer gyanús anyagot, a terhelt táskájában pedig mintegy másfél millió forint készpénzt találtak és foglaltak le. A nő cselekménye bizonyítottság esetén alkalmas lehet kereskedéssel elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntettének megállapítására, azonban a nyomozás további feladatát képezi a cselekmény pontos minősítése és az esetlegesen megvalósuló további bűncselekmények vizsgálata.

Nem először követett el bűncselekményt

A bíróság megítélése szerint a kiemelt tárgyi súlyú bűncselekmény miatt kiszabható büntetés és a terhelt személyi-vagyoni körülményei miatt fennáll a szökés, elrejtőzés veszélye. Tartani kell attól is, hogy a terhelt kényszerintézkedés hiányában a nyomozás sikerességét veszélyeztetné, tekintve, hogy sem a felső kapcsolata, sem a bűntársainak kiléte nem feltárt. Figyelemmel arra, hogy e cselekményét feltételes szabadság próbaideje alatt követte el, esetében alappal lehet következtetni a bűnismétlés lehetőségére is.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Mindezeket mérlegelve a bíróság egy hónapra, 2025. november 17. napjáig elrendelte a gyanúsított letartóztatását.