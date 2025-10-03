október 3., péntek

Különös triót fogtak el az encsi rendőrök - videóval!

A hatóság szerint több településen is nyomot hagytak, mielőtt végül elfogták őket.

Különös triót fogtak el az encsi rendőrök - videóval!

Bűnözői triót kapcsoltak le az encsi rendőrök

Forrás: Police

Fotó: Police

Az Encsi Rendőrkapitányság nyomozói a DELTA Program keretében három személyt – egy 30 éves vilmányi, egy 43 éves göncruszkai férfit, illetve egy 41 éves göncruszkai nőt – fogtak el, akik rendszeresen kábítószert és új pszichoaktív anyagot árultak  lakhelyükön kívül több településen, így Csobádon, Abaújkéren és Abaújszántón is. Az Encsi Rendőrkapitányság munkatársai elfogták, kihallgatták és őrizetbe vették a dílereket, a bíróság pedig elrendelte letartóztatásukat.

Az Encsi Rendőrkapitányság kábítószer-kereskedelem és új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntett miatt nyomoz az ügyben.

A rendőrség felhívja a figyelmet: a kábítószerek fogyasztása komoly testi és lelki károkat okozhat  –, hosszú távon pedig maradandó egészségkárosodást, illetve tragédiát.

