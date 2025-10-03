1 órája
Különös triót fogtak el az encsi rendőrök - videóval!
A hatóság szerint több településen is nyomot hagytak, mielőtt végül elfogták őket.
Bűnözői triót kapcsoltak le az encsi rendőrök
Forrás: Police
Fotó: Police
Az Encsi Rendőrkapitányság nyomozói a DELTA Program keretében három személyt – egy 30 éves vilmányi, egy 43 éves göncruszkai férfit, illetve egy 41 éves göncruszkai nőt – fogtak el, akik rendszeresen kábítószert és új pszichoaktív anyagot árultak lakhelyükön kívül több településen, így Csobádon, Abaújkéren és Abaújszántón is. Az Encsi Rendőrkapitányság munkatársai elfogták, kihallgatták és őrizetbe vették a dílereket, a bíróság pedig elrendelte letartóztatásukat.
Az Encsi Rendőrkapitányság kábítószer-kereskedelem és új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntett miatt nyomoz az ügyben.
A rendőrség felhívja a figyelmet: a kábítószerek fogyasztása komoly testi és lelki károkat okozhat –, hosszú távon pedig maradandó egészségkárosodást, illetve tragédiát.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
„Úgy nem tudok élni, hogy nem találjuk meg” – kétségbeesve keresi a férje a gönci asszonyt - videóval!
Életveszélyes támadás Tiszaújvárosban: fegyházbüntetés biztonsági őröknek