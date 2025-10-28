2 órája
Nem bírta ki a volán nélkül: ismét ittasan vezetett a miskolci férfi, most letartóztatták
A Miskolci Járásbíróság elrendelte annak a férfinak a letartóztatását, aki többször is ittasan és a vezetéstől eltiltva ült volán mögé Miskolcon és környékén. A bíróság szerint a bűnismétlés veszélye magas, ezért a férfi, aki ittasan vezetett, legalább egy hónapig őrizetben marad.
A miskolci férfi, aki ittasan vezetett, most rácsok mögé került (a fotó illusztráció)
Forrás: MW
A Miskolci Járásbíróság elrendelte annak a férfinak a letartóztatását, aki a rendelkezésre álló adatok szerint több alkalommal ittasan vezetett Miskolcon és környékén, miközben eltiltás hatálya alatt állt.
Eltiltás hatálya alatt, ittasan vezetett egy miskolci férfi, akit letartóztatott a bíróság
A férfit korábban már többször is elítélték hasonló cselekmények miatt. A bíróság 2024 decemberében 200 óra közérdekű munkát szabott ki rá és két évre eltiltotta a járművezetéstől, miután ittasan vezetett. A szabálysértés azonban nem rettentette el: 2025-ben további két alkalommal is volán mögé ült ittas állapotban, ezért újabb büntetést kapott – ezúttal felfüggesztett szabadságvesztést és újabb járművezetéstől eltiltást.
Ennek ellenére a férfi a három jogerős döntés tudatában 2025 szeptemberében és októberében ismét autóba ült, több alkalommal Mályiban és Miskolcon közlekedett ittasan, más személyek gépjárműveit használva. A tulajdonosok nem tudtak sem a férfi eltiltásáról, sem arról, hogy ittasan vezette autóikat.
Bűnismétlés veszélye áll fenn
A rendelkezésre álló adatok szerint a férfi cselekményei többrendbeli ittas járművezetés vétségét és az eltiltás hatálya alatti járművezetés bűntettét is megvalósíthatják, utóbbit folytatólagosan követhette el.
A bíróság a bűnismétlés veszélyének magas foka miatt egy hónapra elrendelte a férfi letartóztatását. A gyanúsított és védője fellebbezést nyújtott be a döntéssel szemben.
