Nem bírta ki a volán nélkül: ismét ittasan vezetett a miskolci férfi, most letartóztatták

A Miskolci Járásbíróság elrendelte annak a férfinak a letartóztatását, aki a rendelkezésre álló adatok szerint több alkalommal ittasan vezetett Miskolcon és környékén, miközben eltiltás hatálya alatt állt.

A miskolci férfi fittyet hányt az eltiltásra és megint ittasan vezetett (a fotó illusztráció) | Forrás: MW

Eltiltás hatálya alatt, ittasan vezetett egy miskolci férfi, akit letartóztatott a bíróság

A férfit korábban már többször is elítélték hasonló cselekmények miatt. A bíróság 2024 decemberében 200 óra közérdekű munkát szabott ki rá és két évre eltiltotta a járművezetéstől, miután ittasan vezetett. A szabálysértés azonban nem rettentette el: 2025-ben további két alkalommal is volán mögé ült ittas állapotban, ezért újabb büntetést kapott – ezúttal felfüggesztett szabadságvesztést és újabb járművezetéstől eltiltást.