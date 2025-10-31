október 31., péntek

A héten Borsodban elszabadult a pokol az utakon!

A rendőrök komoly létszámban ellenőriztek, és most nyilvánosságra hozták a sokatmondó eredményeket. A Miskolci Rendőrkapitányság befejezte annak a tizenöt sofőrnek az ügyét, akiket közúti ellenőrzések során értek tetten ittas vezetés gyanújával.

Boon.hu

A Miskolci Rendőrkapitányság lezárta azoknak a járművezetőknek az ügyeit, akiket korábban közúti ellenőrzések során vontak eljárás alá ittas vezetés miatt. A rendőrök a város és környékének útjain több alkalommal intézkedtek olyan sofőrökkel szemben, akik a gyanú szerint alkoholt fogyasztottak, mielőtt volán mögé ültek. A vizsgálatok 2025. október elseje előtti időszakra vonatkoznak.

ittas vezetés
Az ittas vezetés nem játék: komoly következménye van mindenki számára  Forrás:  Facebook

A hatóság a tizenöt érintett járművezetővel szemben járművezetés ittas állapotban vétség elkövetése miatt folytatott eljárást. A nyomozók minden szükséges eljárási cselekményt elvégeztek, majd az ügyiratokat átadták a Miskolci Járási Ügyészségnek, amely dönt a további jogi következményekről. Az ittas vezetés büntetése akár pénzbírság, járművezetéstől eltiltás vagy szabadságvesztés is lehet, a körülményektől függően.

Ittas vezetés és bódító hatású szerek

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság ismét hangsúlyozza: a volán mögé ülni alkohol vagy bódító hatású szer fogyasztása után súlyos veszélyt jelent. Ilyenkor a reakcióidő romlik, a figyelem szétszóródik, és jelentősen nő a közlekedési balesetek kockázata.

Mindannyiunk közös érdeke, hogy kevesebben sérüljenek meg, illetve veszítsék életüket az utakon 

– emelte ki a rendőrség. 

A hatóság arra kéri a közlekedőket, hogy ha alkoholt fogyasztanak, válasszanak más megoldás

  • 🚕 hívjanak taxit
  • 🚶 sétáljanak,
  • 🚗 kérjenek segítséget a sofőrködésben.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya felhívja a figyelmet, hogy akik ittasan vagy bódultan vezetnek járművet, elfogadhatatlan kockázatot vállalnak, és mások életét is veszélyeztetik!

