A héten Borsodban elszabadult a pokol az utakon!
A rendőrök komoly létszámban ellenőriztek, és most nyilvánosságra hozták a sokatmondó eredményeket. A Miskolci Rendőrkapitányság befejezte annak a tizenöt sofőrnek az ügyét, akiket közúti ellenőrzések során értek tetten ittas vezetés gyanújával.
A Miskolci Rendőrkapitányság lezárta azoknak a járművezetőknek az ügyeit, akiket korábban közúti ellenőrzések során vontak eljárás alá ittas vezetés miatt. A rendőrök a város és környékének útjain több alkalommal intézkedtek olyan sofőrökkel szemben, akik a gyanú szerint alkoholt fogyasztottak, mielőtt volán mögé ültek. A vizsgálatok 2025. október elseje előtti időszakra vonatkoznak.
A hatóság a tizenöt érintett járművezetővel szemben járművezetés ittas állapotban vétség elkövetése miatt folytatott eljárást. A nyomozók minden szükséges eljárási cselekményt elvégeztek, majd az ügyiratokat átadták a Miskolci Járási Ügyészségnek, amely dönt a további jogi következményekről. Az ittas vezetés büntetése akár pénzbírság, járművezetéstől eltiltás vagy szabadságvesztés is lehet, a körülményektől függően.
Nem bírta ki a volán nélkül: ismét ittasan vezetett a miskolci férfi, most letartóztatták
Ittas vezetés és bódító hatású szerek
A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság ismét hangsúlyozza: a volán mögé ülni alkohol vagy bódító hatású szer fogyasztása után súlyos veszélyt jelent. Ilyenkor a reakcióidő romlik, a figyelem szétszóródik, és jelentősen nő a közlekedési balesetek kockázata.
Mindannyiunk közös érdeke, hogy kevesebben sérüljenek meg, illetve veszítsék életüket az utakon
– emelte ki a rendőrség.
A hatóság arra kéri a közlekedőket, hogy ha alkoholt fogyasztanak, válasszanak más megoldás
- 🚕 hívjanak taxit
- 🚶 sétáljanak,
- 🚗 kérjenek segítséget a sofőrködésben.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya felhívja a figyelmet, hogy akik ittasan vagy bódultan vezetnek járművet, elfogadhatatlan kockázatot vállalnak, és mások életét is veszélyeztetik!
