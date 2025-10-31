A héten Borsodban elszabadult a pokol az utakon!

A Miskolci Rendőrkapitányság lezárta azoknak a járművezetőknek az ügyeit, akiket korábban közúti ellenőrzések során vontak eljárás alá ittas vezetés miatt. A rendőrök a város és környékének útjain több alkalommal intézkedtek olyan sofőrökkel szemben, akik a gyanú szerint alkoholt fogyasztottak, mielőtt volán mögé ültek. A vizsgálatok 2025. október elseje előtti időszakra vonatkoznak.

Az ittas vezetés nem játék: komoly következménye van mindenki számára Forrás: Facebook

A hatóság a tizenöt érintett járművezetővel szemben járművezetés ittas állapotban vétség elkövetése miatt folytatott eljárást. A nyomozók minden szükséges eljárási cselekményt elvégeztek, majd az ügyiratokat átadták a Miskolci Járási Ügyészségnek, amely dönt a további jogi következményekről. Az ittas vezetés büntetése akár pénzbírság, járművezetéstől eltiltás vagy szabadságvesztés is lehet, a körülményektől függően.