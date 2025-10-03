október 3., péntek

2 órája

Botrány egy borsodi kis faluban: sokakat megdöbbentett, amit egy családi ház udvarán találtak

Címkék#ügyészség#családi ház#letartóztatás#udvar

Egy borsodi településen letartóztattak egy férfit családi házuk udvarán történő növénytermesztés miatt. Az illegális növénytermesztés gyanúja miatt a hatóságok több tő növényt és nagy mennyiségű készpénzt foglaltak le.

A Mezőkövesdi Járásbíróság elrendelte annak a férfinak a letartóztatását, akinek egy borsod vármegyei kis településen a családi házuk udvarán illegális növénytermesztésre bukkantak, kannabiszt termesztett.

Egy borsodi családi ház udvarán illegális növénytermesztésre bukkantak a hatóságok
Egy borsodi családi ház udvarán illegális növénytermesztésre bukkantak a hatóságok. (A kép illusztráció)
Fotó: MW

Rejtett illegális növénytermesztés derült ki egy borsodi családi házban

A rendelkezésre álló adatok szerint a gyanúsított családi házuk udvarán 4 tő kannabiszt termesztett, gondozott, majd a leszüretelt növényi törmeléket a lakóházba vitte, ahol kiszárította, és a ház több helyiségében, kartondobozokban tárolva 2 kg-ot meghaladó mennyiségben elraktározta, illetve abból több, mint 8 gramm „gyanta szerű” anyagot és kb. 1 dl olajat készített, melyeket a nyomozás során megtaláltak és lefoglaltak. A helyszínen találtak még növényi magvakat és több, mint 1.200.000 forint készpénzt is. A gyanúsított által leszüretelt, kiszárított és eltárolt 2 kg-ot meghaladó növényi törmelék legkevesebb 200 adag marihuána fogyasztására alkalmas.

A gyanúsított cselekménye – bizonyítottság esetén – alkalmas lehet termesztéssel, előállítással, megszerzéssel, tartással elkövetett kábítószer birtoklása bűntettének megállapítására, amely 2-8 évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető.
Elrendelték a letartóztatását

A bíróság álláspontja szerint a kiszabható büntetés nagysága miatt reális a szökés, elrejtőzés veszélye. Feltehető, hogy a gyanúsított szabadlábon hagyása esetén a még ki nem hallgatott tanúkkal a kapcsolatot felvenné veszélyeztetve a nyomozás sikerességét. Mivel a terhelt a cselekményét lakóhelyén folytathatta, ezért alappal lehet következtetni arra is, hogy szabadlábon hagyása esetén ugyanabba a környezetbe visszakerülve folytatná haszonszerző tevékenységét, vagy speciális bűnismétlőként újabb bűncselekményt követne el.

A bíróság mindezeket mérlegelve egy hónapra, 2025. november 3. napjáig elrendelte a gyanúsított letartóztatását.

A végzés végleges.

- tette közzé a Miskolci Törvényszék.

 

 

