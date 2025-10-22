október 22., szerda

Előd névnap

10°
+8
+1
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi kék hírek

3 órája

Alsónadrágjából került elő olyan dolog Hangonynál, ami miatt eljárást indítottak ellene

Címkék#rendőrség#kábítószer#Hangony

A férfit október 16-án este igazoltatták a rendőrök Hangonyban.

Kábítószerrel bukott le Hangonynál egy férfi – közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrség a Facebook oldalán. Az Ózdi Rendőrkapitányság kábítószer-kereskedelem miatt nyomoz az 53 éves putnoki férfi ellen.

Igazoltatás során találták meg a tiltott szert.
Igazoltatáskor bukott le a férfi | A fotó illusztráció
Forrás: MW

Az ideges sofőr ruházatának átvizsgálásakor közel 16 gramm kábítószer került elő az alsónadrágjából. A drogteszt pozitív lett, és kiderült: a férfi Putnokon és környékén árusította a tiltott szert.

A rendőrség a bódult állapotban történő vezetés miatt is eljárást indított ellene.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság a DELTA Program keretében folytatja a kábítószer elleni küzdelmet.

A kábítószerek hatása kiszámíthatatlan – a használatuk tragédiához is vezethet!

További kék hírek a boon.hu-n:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu