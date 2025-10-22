Alsónadrágjából került elő olyan dolog Hangonynál, ami miatt eljárást indítottak ellene

Kábítószerrel bukott le Hangonynál egy férfi – közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrség a Facebook oldalán. Az Ózdi Rendőrkapitányság kábítószer-kereskedelem miatt nyomoz az 53 éves putnoki férfi ellen.

Igazoltatáskor bukott le a férfi | A fotó illusztráció

Forrás: MW

Az ideges sofőr ruházatának átvizsgálásakor közel 16 gramm kábítószer került elő az alsónadrágjából. A drogteszt pozitív lett, és kiderült: a férfi Putnokon és környékén árusította a tiltott szert.

A rendőrség a bódult állapotban történő vezetés miatt is eljárást indított ellene.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság a DELTA Program keretében folytatja a kábítószer elleni küzdelmet.

A kábítószerek hatása kiszámíthatatlan – a használatuk tragédiához is vezethet!

