3 órája
Alsónadrágjából került elő olyan dolog Hangonynál, ami miatt eljárást indítottak ellene
A férfit október 16-án este igazoltatták a rendőrök Hangonyban.
Kábítószerrel bukott le Hangonynál egy férfi – közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrség a Facebook oldalán. Az Ózdi Rendőrkapitányság kábítószer-kereskedelem miatt nyomoz az 53 éves putnoki férfi ellen.
Az ideges sofőr ruházatának átvizsgálásakor közel 16 gramm kábítószer került elő az alsónadrágjából. A drogteszt pozitív lett, és kiderült: a férfi Putnokon és környékén árusította a tiltott szert.
A rendőrség a bódult állapotban történő vezetés miatt is eljárást indított ellene.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság a DELTA Program keretében folytatja a kábítószer elleni küzdelmet.
A kábítószerek hatása kiszámíthatatlan – a használatuk tragédiához is vezethet!
További kék hírek a boon.hu-n:
Illegális anyagokat árult Miskolcon a férfi, meg lett a következménye
10 ezerét akart továbbadni a lopott autón – hamar pont került az ügy végére
Lopják a limuzinokat Borsodban, egymillió forint a nyomravezetői díj!