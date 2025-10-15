57 perce
Megjelent a rendőrség, két embert azonnal elvittek egy mezőkövesdi parkolóból
Igazoltatással kezdődött és kihallgatással végződött az eset.
A mezőkövesdi járőrök egy 34 és egy 27 éves füzesabonyi férfit igazoltattak október 2-án este egy mezőkövesdi parkolóban. Az autó ellenőrzése során egy dohányos csomagban közel 20 gramm kábítószergyanús, barna, gyantás anyagot találtak.
A rendőrök bűncselekmény gyanúja miatt előállították a két férfit és kábítószergyorstesztet alkalmaztak, amely pozitív eredményt mutatott.
Kihallgatással végződött az igazoltatás
A nyomozók a tiltott szert lefoglalták és mindkét elkövetőt kábítószer birtoklása bűntett miatt gyanúsítottként hallgatták ki.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság a DELTA Program keretében folytatja a drog elleni küzdelmet. A Mezőkövesdi Rendőrkapitányság kábítószer birtoklása bűntett miatt folytat nyomozást.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság felhívja a figyelmet, hogy kábítószer, illetve új pszichoaktív anyag fogyasztása esetén szédülés, felgyorsult pulzus, légszomj, hangulatingadozás, szorongás, pánikroham, zavartság, illetve remegés is jelentkezhet. Az arra hajlamos személyeknél a pszichés függőség erőssé, szinte már elviselhetetlenné válhat! Kábítószerek, például kristály fogyasztása hamar erős pszichikai függőséget vált ki a használójából, hosszú távon pedig maradandó egészségkárosodást okoz.
A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy a kábítószerek élettani hatása kiszámíthatatlan, használatuk tragikus kimenetelű is lehet!
Kérik, akinek kábítószerekkel kapcsolatos bűncselekményekről információja van, tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető Telefontanú 06-80-555-111-es zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívón.
