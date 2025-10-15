október 15., szerda

57 perce

Megjelent a rendőrség, két embert azonnal elvittek egy mezőkövesdi parkolóból

Címkék#Füzesabony#rendőrség#kábítószer-kereskedelem#mezőkövesd

Igazoltatással kezdődött és kihallgatással végződött az eset.

A mezőkövesdi járőrök egy 34 és egy 27 éves füzesabonyi férfit igazoltattak október 2-án este egy mezőkövesdi parkolóban. Az autó ellenőrzése során egy dohányos csomagban közel 20 gramm kábítószergyanús, barna, gyantás anyagot találtak.

Gyanús anyagot találtak a rendőrök az igazoltatás közben
Igazoltatás közben gyanús anyagot találtak (a fotó illusztráció)
Fotó: Huszár Márk / Forrás: MW

A rendőrök bűncselekmény gyanúja miatt előállították a két férfit és kábítószergyorstesztet alkalmaztak, amely pozitív eredményt mutatott.

Kihallgatással végződött az igazoltatás

A nyomozók a tiltott szert lefoglalták és mindkét elkövetőt kábítószer birtoklása bűntett miatt gyanúsítottként hallgatták ki.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság a DELTA Program keretében folytatja a drog elleni küzdelmet. A Mezőkövesdi Rendőrkapitányság kábítószer birtoklása bűntett miatt folytat nyomozást.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság felhívja a figyelmet, hogy kábítószer, illetve új pszichoaktív anyag fogyasztása esetén szédülés, felgyorsult pulzus, légszomj, hangulatingadozás, szorongás, pánikroham, zavartság, illetve remegés is jelentkezhet. Az arra hajlamos személyeknél a pszichés függőség erőssé, szinte már elviselhetetlenné válhat! Kábítószerek, például kristály fogyasztása hamar erős pszichikai függőséget vált ki a használójából, hosszú távon pedig maradandó egészségkárosodást okoz.

A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy a kábítószerek élettani hatása kiszámíthatatlan, használatuk tragikus kimenetelű is lehet!

Kérik, akinek kábítószerekkel kapcsolatos bűncselekményekről információja van, tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető Telefontanú 06-80-555-111-es zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívón.

További hírek a boon.hu-n.

 

