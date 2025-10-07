október 7., kedd

Az igazi hősök köztünk járnak!

1 órája

Tragédia helyett hőstett: rendőrök mentették meg a sályi férfit

Egy hajszálon múlott egy 68 éves sályi férfi élete, miután súlyosan megsebesítette magát otthonában.

Tragédia helyett hőstett: rendőrök mentették meg a sályi férfit

Sályban történt az eset

Forrás: FB

Fotó: FB

A rendőrök nem vesztegették az időt: a Police Medic képzésen tanult technikákkal megkezdték az elsődleges életmentést, és sikerült stabilizálniuk a férfi állapotát, mire a mentők a helyszínre értek. A sérültet a mentőszolgálat kórházba szállította, így végül a gyors reagálásnak köszönhetően megmenekült az élete. Egy hajszálon múlott egy 68 éves sályi férfi élete, miután súlyosan megsebesítette magát otthonában – a gyors rendőri beavatkozás azonban megmentette.

Életmentés
Szabó Vivien r. őrmester
Forrás: Police

Egy figyelmes szomszéd riasztotta a hatóságokat, miután nem látta a férfit, és gyanúsnak találta, hogy nem reagál a kopogásra sem. A Mezőkövesdi Rendőrkapitányság Bükkábrányi Rendőrőrsének munkatársai – Szabó Vivien r. őrmester és Lanczki Csaba r. őrmester – azonnal a helyszínre siettek, ahol a férfit sérülten, életveszélyes állapotban találták.

Életmentés volt ami sikerrel járt

A rendőrök nem vesztegették az időt: a Police Medic képzésen tanult technikákkal megkezdték az elsődleges életmentést, és sikerült stabilizálniuk a férfi állapotát, mire a mentők a helyszínre értek. A sérültet a mentőszolgálat kórházba szállította, így végül a gyors reagálásnak köszönhetően megmenekült az élete.

Életmentés
 Lanczki Csaba r. őrmester Fotó: Police

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

