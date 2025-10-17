1 órája
Itt a videó a borsodi balesetről! A rendőrség csak külön figyelmeztetéssel meri megmutatni a vérfagyasztó jelenetet
Motorra ült a fiatalember, de nem sokkal később elemi erővel csapódott az encsi hídpillérbe. Az ütközésről készült videó egyeseket érzékenyen érinthet!
Különleges találkozás az encsi hídpillérrel
Egy fiatalember ittasan, megfelelő vezetői engedély nélkül ült motorra, majd egy hídpillérnek ütközve a folyóba zuhant. Az Encsi Rendőrkapitányság járművezetés ittas állapotban vétség miatt büntetőeljárást indított az ügyben – közölte csütörtökön a vármegyei rendőr-főkapitányság. Facebook-posztjuk elején kénytelenek voltak előre figyelmeztetni: a valóság bemutatása többeket érzékenyen érinthet.
Hozzátették: a 29 éves sofőr könnyű, nyolc napon belül gyógyuló sérülésekkel megúszta a balesetet.
