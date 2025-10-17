Itt a videó a borsodi balesetről! A rendőrség csak külön figyelmeztetéssel meri megmutatni a vérfagyasztó jelenetet

Egy fiatalember ittasan, megfelelő vezetői engedély nélkül ült motorra, majd egy hídpillérnek ütközve a folyóba zuhant. Az Encsi Rendőrkapitányság járművezetés ittas állapotban vétség miatt büntetőeljárást indított az ügyben – közölte csütörtökön a vármegyei rendőr-főkapitányság. Facebook-posztjuk elején kénytelenek voltak előre figyelmeztetni: a valóság bemutatása többeket érzékenyen érinthet.

Hozzátették: a 29 éves sofőr könnyű, nyolc napon belül gyógyuló sérülésekkel megúszta a balesetet.

