Csak erős idegzetűeknek!

1 órája

Itt a videó a borsodi balesetről! A rendőrség csak külön figyelmeztetéssel meri megmutatni a vérfagyasztó jelenetet

Címkék#fiatalember#hídpillér#Encsi Rendőrkapitányság#baleset#motor

Motorra ült a fiatalember, de nem sokkal később elemi erővel csapódott az encsi hídpillérbe. Az ütközésről készült videó egyeseket érzékenyen érinthet!

Itt a videó a borsodi balesetről! A rendőrség csak külön figyelmeztetéssel meri megmutatni a vérfagyasztó jelenetet

Különleges találkozás az encsi hídpillérrel

Forrás: A fotó illusztráció

Egy fiatalember ittasan, megfelelő vezetői engedély nélkül ült motorra, majd egy hídpillérnek ütközve a folyóba zuhant. Az Encsi Rendőrkapitányság járművezetés ittas állapotban vétség miatt büntetőeljárást indított az ügyben – közölte csütörtökön a vármegyei rendőr-főkapitányság. Facebook-posztjuk elején kénytelenek voltak előre figyelmeztetni: a valóság bemutatása többeket érzékenyen érinthet.

Hozzátették: a 29 éves sofőr könnyű, nyolc napon belül gyógyuló sérülésekkel megúszta a balesetet.

