Leégett a hejőcsabai műemlék gyógyszertár - Frissítés: négy embert ki kellett menekíteni a tűzből

A hajnali órákban tettek közzé egy bejegyzést Facebookon, amiben arról írnak, hogy lángol a hejőcsabai gyógyszertár. Erről felvételeket is közzétett a posztoló.

A fotón látható, hogy égett a hejőcsabai műemlék gyógyszertár | Forrás: Facebook

A kommentelők találgatni kezdtek.

Frissítés: Négy embert kellett kimenekíteni az égő csabai gyógyszertárépületből éjszaka

Ismeretlen okból, de az első jelek szerint elektromossággal összefüggésben támadhatott tűz a jellegzetes ingatlanban, amely Hejőcsaba városrész talán legismertebb épülete a Pesti útra kivezető szakaszon. Gyógyszertárként ismerik ma is a miskolciak, pedig nagyon rég volt már, hogy tényleg patika funkcióban működött. Évek vagy inkább évtizedek óta elhagyatott, pedig voltak tervek ilyen-olyan feladatkörben való újbóli hasznosítására, néhány éve például a környezetét is szerette volna felújítani, űtépíteni az önkormányzat, hogy elősegítse az újjáéledést, a vevői-bérlői érdeklődést a ház iránt.

Nem tudni, jelen állapotban kik és miért tartózkodhattak az épületben vasárnapról hétfőre virradó éjszak, mindenesetre a kigyulladt házból négy embert kellett kimenekítenie a tűzoltóknak. Éjfél után fél 1 körül kapta a jelzést a Katasztrófavédelem, majd hamarosan kiérkeztek a miskolci tűzoltók, a barcikai kollégákkal megerősítve, összesen öt fecskendővel, létráskocsival. A következő óra folyamán megtörtént a lángok elfojtása. A tetőszerkezet égett (fafödém) és a felső szint (ott egy 40 nm-es helyiség), lejjebb nem terjedtek a lángok. A bent lévők - két felnőtt és két gyerek -, úgy tudni, épségben kijutottak. Erről tajekoztatta hétfőn reggel a Dojcsák Dávid, a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság sajtósa a Boon.hu-t.

