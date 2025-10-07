október 7., kedd

59 perce

Kórházba került a család, akik a kigyulladt hejőcsabai műemlék gyógyszertár épületében laktak (videóval)

Címkék#boon video#patika#tények#hejőcsabai gyógyszertár#elektromosság

Kigyulladt Miskolc egyik ikonikus épülete hétfő hajnalban. A műemlékké nyilvánított, a helyiek által még mindig hejőcsabai gyógyszertárként emlegetett épületben mint kiderült, egy négytagú család lakott, akik az eset után kórházba kerültek.

Ismeretlen okból, de az első jelek szerint elektromossággal összefüggésben támadhatott tűz a jellegzetes ingatlanban, amely Hejőcsaba városrész talán legismertebb épülete a Pesti útra kivezető szakaszon. Hejőcsabai gyógyszertárként ismerik ma is a miskolciak, pedig nagyon rég volt már, hogy tényleg patika funkcióban működött - számoltunk be tegnap a hétfő hajnalban történtekről. Egy férfit, és egy nőt, valamint két gyermeket mentettek ki a tűzoltók a lángok közül. Akkor még csak a találgatás ment, hogy kerülhettek a helyszínre, azóta viszont megerősítést nyert az egyik elmélet.

Kórházba került a család, akik a régi hejőcsabai gyógyszertár épületében lakhattak
Kórházba került a család, akik a régi hejőcsabai gyógyszertár épületében lakhattak.
Fotó: Vajda János

A néhai hejőcsabai gyógyszertár épületében lakhattak

Ahogy tegnapi cikkünkben írtuk, akkor még csak találgattak, kik is lehettek a helyszínen tartózkodók. Volt, akik szerint hajléktalanok költöztek bele, vagy éppen valakinek útba volt, és direkt gyújthatta fel, mások szerint albérletbe adta ki a tulajdonos valakiknek. 

Az egyik facebook poszt alatt jelentkezett egy férfi, aki ezt írta: 

abban a házban a lány tesóm lakott a parjával és a gyerekeivel tesóm párjának a fönöke azt meg vette így nekik oda adta hogy lakjanak benne nem volt más ház nekik így jó volt nekik az 

Ezzel még természetesen nem nyert volna megerősítést ez az információ, azonban a Borsod24-nek megerősítette a tulajdonos, hogy egy kollégája, és annak családja lakott az ingatlanban - számolt be róla a Tények videójában.

A hejőcsabai gyógyszertár a tűz utáni reggelen

Fotók: Vajda János

Kórházba került a család a tűz következtében

Tűzoltó létra segítségével menekítették ki az égő házból a családot, azon keresztül másztak le. Az eset után kórházba szállították őket. Az egész család füstmérgezést kapott. 

Két gyermeknél, egy nőnél, és egy férfinél merült fel az enyhébb füstmérgezés gyanúja. Helyszíni ellátás után mindenkit kórházba szállítottuk

- nyilatkozta Győrfi Pál, az OMSZ szóvivője a Tényeknek.

További részletek a videóban:


