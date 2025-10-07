Kórházba került a család, akik a kigyulladt hejőcsabai műemlék gyógyszertár épületében laktak (videóval)

Ismeretlen okból, de az első jelek szerint elektromossággal összefüggésben támadhatott tűz a jellegzetes ingatlanban, amely Hejőcsaba városrész talán legismertebb épülete a Pesti útra kivezető szakaszon. Hejőcsabai gyógyszertárként ismerik ma is a miskolciak, pedig nagyon rég volt már, hogy tényleg patika funkcióban működött - számoltunk be tegnap a hétfő hajnalban történtekről. Egy férfit, és egy nőt, valamint két gyermeket mentettek ki a tűzoltók a lángok közül. Akkor még csak a találgatás ment, hogy kerülhettek a helyszínre, azóta viszont megerősítést nyert az egyik elmélet.

Kórházba került a család, akik a régi hejőcsabai gyógyszertár épületében lakhattak.

Fotó: Vajda János

A néhai hejőcsabai gyógyszertár épületében lakhattak

Ahogy tegnapi cikkünkben írtuk, akkor még csak találgattak, kik is lehettek a helyszínen tartózkodók. Volt, akik szerint hajléktalanok költöztek bele, vagy éppen valakinek útba volt, és direkt gyújthatta fel, mások szerint albérletbe adta ki a tulajdonos valakiknek.

Az egyik facebook poszt alatt jelentkezett egy férfi, aki ezt írta:

abban a házban a lány tesóm lakott a parjával és a gyerekeivel tesóm párjának a fönöke azt meg vette így nekik oda adta hogy lakjanak benne nem volt más ház nekik így jó volt nekik az

Ezzel még természetesen nem nyert volna megerősítést ez az információ, azonban a Borsod24-nek megerősítette a tulajdonos, hogy egy kollégája, és annak családja lakott az ingatlanban - számolt be róla a Tények videójában.