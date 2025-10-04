40 perce
Harsányba rohantak a tűzoltók, tűz ütött ki egy házban
Ég egy ház Harsányban, a Fenyő utcában. Az épület tetőszerkezete lángol.
Tűz ütött ki egy harsányi, Fenyő utcai épületben: teljes terjedelmében ég a lemezfedésű tetőszerkezet. A nagyjából kilencven négyzetméteres házat két ember elhagyta, illetve két gázpalackot is a szabadba vittek, kellő távolságra a tűztől.
A miskolci hivatásos tűzoltók két gépjárműfecskendővel és a vízszállítóval vonultak az esethez. A lángokat három vízsugárral oltják és megbontják a tetőt is – írja a baz.katasztrofavedelem.hu.
