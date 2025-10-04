október 4., szombat

Ferenc névnap

+13
+1
Lángok

1 órája

Harsányba rohantak a tűzoltók, tűz ütött ki egy házban

Címkék#Harsány#tető#tűz

Ég egy ház Harsányban, a Fenyő utcában. Az épület tetőszerkezete lángol.

Tűz ütött ki egy harsányi, Fenyő utcai épületben: teljes terjedelmében ég a lemezfedésű tetőszerkezet. A nagyjából kilencven négyzetméteres házat két ember elhagyta, illetve két gázpalackot is a szabadba vittek, kellő távolságra a tűztől.

A kép illusztráció
Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

A miskolci hivatásos tűzoltók két gépjárműfecskendővel és a vízszállítóval vonultak az esethez. A lángokat három vízsugárral oltják és megbontják a tetőt is – írja a baz.katasztrofavedelem.hu

Az este 8 órakor érkezett friss informáciük szerint a miskolci hivatásos tűzoltók végülis négy vízsugárral eloltották a lángokat, megbontották a tetőszerkezetet is, ahol gerendák izzottak. A rajok már az utómunkálatokat végzik. A ház lakhatatlanná vált, öt embert átmenetileg rokonok fogadnak be.

Társasházi tűz

Szombat délelőtt tűz ütött ki Ózdon is. Három lakás is élhetetlenné vált a katasztrófa miatt. A tűz óriási anyagi kárt okozhatott, a lakóknak el kellett költözniük:

Árokba borult autó

A délután folyamán Tiszaújvárosnál történt egy baleset, ahol egy jármű árokba borult:

Négyes karambol

Négy autó karambolozott Tiszalúc és Hernádnémeti között szombat késő délután:

