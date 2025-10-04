Harsányba rohantak a tűzoltók, tűz ütött ki egy házban

Tűz ütött ki egy harsányi, Fenyő utcai épületben: teljes terjedelmében ég a lemezfedésű tetőszerkezet. A nagyjából kilencven négyzetméteres házat két ember elhagyta, illetve két gázpalackot is a szabadba vittek, kellő távolságra a tűztől.

A kép illusztráció

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

A miskolci hivatásos tűzoltók két gépjárműfecskendővel és a vízszállítóval vonultak az esethez. A lángokat három vízsugárral oltják és megbontják a tetőt is – írja a baz.katasztrofavedelem.hu.

Az este 8 órakor érkezett friss informáciük szerint a miskolci hivatásos tűzoltók végülis négy vízsugárral eloltották a lángokat, megbontották a tetőszerkezetet is, ahol gerendák izzottak. A rajok már az utómunkálatokat végzik. A ház lakhatatlanná vált, öt embert átmenetileg rokonok fogadnak be.

