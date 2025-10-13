október 13., hétfő

3 órája

Karácsony előtt jól „bevásárolt”: meg se ölték, ki se csúfolták

Címkék#közérdekű munka#hamis vád#megöl#Kazincbacika#Kazincbarcikai Járási Ügyészség#halálos fenyegetés#bűncselekmény

Miért gondolja valaki karácsony előtt alig több mint egy héttel, hogy kitalál egy-két bűncselekmény, és megvádol azokkal másokat. Barcikán a hamis vádak büntetése közmunka lehet.

Boon.hu

Tavaly december 15-ére vonatkozóan egy férfi azt állította, hogy aznap őt egy barcikai sörözőben kicsúfolták, sőt, halálosan megfenyegették (kétszer is) – és emiatt feljelentést tett a rendőrségen. A nyomozás, majd a hatósági eljárás nyomán az bizonyosodott be, hogy a fentiek nem történtek meg. Hamis vád miatt emeltek vádat ellene, várhatóan közmunka lesz a büntetése.

hamis vád
„Megöléssel fenyegetett” – közben meg nem is, hamis vád volt csak a feljelentés
Fotó: Abdullah Kilinc / Forrás: Getty images/illusztráció

Egy nap, két hamis vád

Ezzel a címmel, amit a Boon.hu is alkalmaz itt alcímként, adtak ki közleményt. Az eset színhelye Kazincbarcika, egy ottani söröző, illetve pékség. Pontosabban ezek nem is nevezhetők helyszínnek! Hiszen úgy tűnik, nem is történt semmi azon a karácsony előtti vasárnapon...

A Kazincbarcikai Járási Ügyészség hamis vád bűntette miatt emelt vádat egy férfival szemben – írja a közlemény. A vád szerint a vádlott 2024. december 15-én délelőtt bejelentést tett a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányságon és valótlanul azt állította, hogy  Kazincbarcikán az egyik sörözőben a kinézete miatt különféle jelzőkkel illették, majd a pultosnő azzal fenyegette meg, hogy megöli. De még nincs vége a különös sztorinak.

A vádlott ugyanezen a napon délután ismét bejelentést tett a rendőrségen, azt állította, hogy egy kazincbarcikai pékségben annak tulajdonosa megfenyegette őt, hogy „megöli, ha bezáratja az üzletet”. (Nincs információnk arról, hogy ilyesfajta fenyegetőzésnek mi adhatott volna alapot.)

A vádlott bejelentései alapján rendőrségi vizsgálat elindult, ám azt állapította meg, hogy a vádlott valótlan bejelentéseket tett. A sörözőben senki nem fenyegette meg, a pékség tulajdonosa pedig aznap nem is tartózkodott a pékségben, illetve a vádlott maga sem járt ott. A vádlott fenti bejelentéseiben a hatóság előtt két személyt hamisan vádolt bűncselekmény elkövetésével.

Az ügyészség a vádlottal szemben közérdekű munka büntetés kiszabását indítványozta a bíróságnak.

 

