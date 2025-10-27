október 27., hétfő

Szabina névnap

+11
+6
Figyelem!

1 órája

Fontos dologra hívja fel a figyelmet a borsodi rendőrség

Címkék#rendőrség#üzenet#figyelemfelhívás

Megszaporodtak azok a hamis üzenetek, amelyeket sms-ben vagy internetes üzenetküldő rendszeren keresztül küldenek a csalók áldozataiknak. Érdemes minden gyanús esetben nagyon körültekintőnek lenni!

A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrség a Facebook oldalán hívja fel a figyelmet videó formájában arra, hogy mire érdemes figyelni.

Forrás: Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrség/Facebook

Egy hamis üzenet tünetei lehetnek:

  • sürget,
  • a magyartalan írásmód,
  • sehonnai email-címek.

A videóban szemléltetett hamis üzenet is tartalmazza ezeket az elemeket.

Ezekre érdemes tehát figyelni!

