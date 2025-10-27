Fontos dologra hívja fel a figyelmet a borsodi rendőrség

A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrség a Facebook oldalán hívja fel a figyelmet videó formájában arra, hogy mire érdemes figyelni.

Forrás: Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrség/Facebook

Egy hamis üzenet tünetei lehetnek:

sürget,

a magyartalan írásmód,

sehonnai email-címek.

A videóban szemléltetett hamis üzenet is tartalmazza ezeket az elemeket.

Ezekre érdemes tehát figyelni!

