Figyelem!
3 órája
Fontos dologra hívja fel a figyelmet a borsodi rendőrség
Megszaporodtak azok a hamis üzenetek, amelyeket sms-ben vagy internetes üzenetküldő rendszeren keresztül küldenek a csalók áldozataiknak. Érdemes minden gyanús esetben nagyon körültekintőnek lenni!
A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrség a Facebook oldalán hívja fel a figyelmet videó formájában arra, hogy mire érdemes figyelni.
Egy hamis üzenet tünetei lehetnek:
- sürget,
- a magyartalan írásmód,
- sehonnai email-címek.
A videóban szemléltetett hamis üzenet is tartalmazza ezeket az elemeket.
Ezekre érdemes tehát figyelni!
