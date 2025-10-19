Vigyázat! Hamis pénz bukkant fel Borsod-Abaúj-Zemplénben!

Az utóbbi napokban nők és férfiak járják Sátoraljaújhely üzleteit, vendéglátóegységeit és próbálnak fizetni 20 eurós és 50 eurós címletű hamis pénznek nem nevezhető, színházi kellékkel, melynek hologramfóliája matt és a szélén angolul rá van írva, hogy nem valós fizetőeszköz, csak copy. Bárkinél próbálkoznak,akár csak felváltani is, figyeljenek oda! - jelent meg egy bejegyzés a Sátoraljaújhely Most! csoportban.

Nem klasszikus hamis pénzzel, hanem valószínűleg színházi kellékkel járják a csalók Sátoraljaújhelyt

Forrás: MW

Mit kell tudni a hamis pénzről, és hogyan ismerjük fel?

A figyelmeztetés alapján a csalók nem klasszikus hamis pénzzel próbálkoznak, hanem színházi kelléknek tűnő másolatokat használnak, amelyek külsőre megtévesztőek lehetnek. Bár elsőre zavaró lehet a „csak másolat” felirat, sok esetben az eladók rutinból elfogadják a papírt vagy elcserélik kisebb címletre, így végül ők járnak rosszul.

Hogyan védekezhetnek az üzletek és vásárlók?

Lassítsanak a pénz átvételénél. Egy pillanatnyi vizsgálat sokat ér. Fény felé tartva a valódi bankjegyek hologramja és színei eltérnek a másolatétól.

Ha valaki gyanúsan próbál fizetni, jegyezzék meg a személyleírást, a ruházatot, a próbálkozás helyét és idejét, ezek az információk fontosak lehetnek a hatóságok számára.

Értesítsék a hatóságot. Minden próbálkozást jelenteni kell a rendőrségnek; a gyors bejelentés segíthet feltérképezni a módszert és megelőzni további eseteket.

