Csak óvatosan!

1 órája

Vigyázat! Hamis pénz bukkant fel Borsod-Abaúj-Zemplénben!

Címkék#szél#felirat#pénz#bankjegy#eurós

Egy sátoraljaújhelyi közösségi média csoportban jelent meg a figyelmeztetés. Az utóbbi napokban Sátoraljaújhelyen több helyen is 20 és 50 eurósnak látszó, valójában hamis pénznek nem nevezhető színházi másolatokkal próbálnak fizetni vagy felváltatni.

Boon.hu

Az utóbbi napokban nők és férfiak járják Sátoraljaújhely üzleteit, vendéglátóegységeit és próbálnak fizetni 20 eurós és 50 eurós címletű hamis pénznek nem nevezhető, színházi kellékkel, melynek hologramfóliája matt és a szélén angolul rá van írva, hogy nem valós fizetőeszköz, csak copy. Bárkinél próbálkoznak,akár csak felváltani is, figyeljenek oda! - jelent meg egy bejegyzés a Sátoraljaújhely Most! csoportban.

hamis pénz, euró
Nem klasszikus hamis pénzzel, hanem valószínűleg színházi kellékkel járják a csalók Sátoraljaújhelyt
Forrás: MW

Mit kell tudni a hamis pénzről, és hogyan ismerjük fel?

A figyelmeztetés alapján a csalók nem klasszikus hamis pénzzel próbálkoznak, hanem színházi kelléknek tűnő másolatokat használnak, amelyek külsőre megtévesztőek lehetnek. Bár elsőre zavaró lehet a „csak másolat” felirat, sok esetben az eladók rutinból elfogadják a papírt vagy elcserélik kisebb címletre, így végül ők járnak rosszul.

Hogyan védekezhetnek az üzletek és vásárlók?

  • Lassítsanak a pénz átvételénél. Egy pillanatnyi vizsgálat sokat ér. Fény felé tartva a valódi bankjegyek hologramja és színei eltérnek a másolatétól. 
  • Ha valaki gyanúsan próbál fizetni, jegyezzék meg a személyleírást, a ruházatot, a próbálkozás helyét és idejét, ezek az információk fontosak lehetnek a hatóságok számára. 
  • Értesítsék a hatóságot. Minden próbálkozást jelenteni kell a rendőrségnek; a gyors bejelentés segíthet feltérképezni a módszert és megelőzni további eseteket.

