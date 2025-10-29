október 29., szerda

1 órája

Életet követeltek a felcsapó lángok Miskolcon

Halálos tűzeset történt kedd éjszaka.

Ahogy beszámoltunk róla, kedd éjszaka tűz keletkezett egy elhagyatott sorház pincéjében Miskolcon, a Hunyadi János utcában.

A vármegyeszékhely hivatásos tűzoltói légzésvédelem mellett behatoltak a helyiségbe, ahol egy holttestet találtak. A pincében felhalmozott hulladék égett körülbelül tizenkét négyzetméteren. Az egységek egy gyorsbeavatkozó sugárral eloltották a tüzet, ventilátorral átszellőztették a pincét, és átvizsgálták az épületet. Az esetet tűzvizsgálati eljárás keretében vizsgálja a katasztrófavédelem – közölte a  baz.katasztrofavedelem.hu.

