Gránátot találtak Miskolcon, teljesen le kellett zárni a tapolcai utat

„Tegnap este rendőrségi bejelentés érkezett a Magyar Honvédség tűzszerész ügyeletére, miszerint Miskolcon, az Avasi lakótelep előtti területen, földmunkálatok során egy feltételezett robbanóeszközt találtak.”

Ezt a gránátot találták az avasi lakótelep előtti területen szerda este

Fotó: Pásztor János zászlós / Forrás: MH 1. Tűzszerész és Folyamőr Ezred facebook oldal

Gránátot találtak a Miskolctapolcai úton

„A rendőrség 20:00 órától, a tűzszerész azonosítás idejére, a lakótelep előtti Miskolctapolcai utat mintegy 200 méter hosszan lezárta.

A helyszínre érkező tűzszerészjárőr parancsnoka, Pásztor János zászlós egy 85 mm-es szovjet légvédelmi repeszgránátot azonosított.

Az eszköz nem tartalmazott robbanóanyagot, ezért azt a Magyar Honvédség Központi Gyűjtőhelyére szállították.

A tűzszerész művelet befejezését követően a rendőrség feloldotta a lezárást.” - tette közzé az MH 1. Tűzszerész és Folyamőr Ezred facebook oldalán.