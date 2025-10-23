október 23., csütörtök

Helyi kék hírek

1 órája

Gránátot találtak Miskolcon, teljesen le kellett zárni a tapolcai utat

Címkék#Magyar Honvédség#gránát#földmunkálat#Avasi lakótelep#tűzszerész

Szerda este riasztották a tűzszerészeket. Földmunkálatok során találtak gránátot Miskolcon. A vizsgálat idejére lezárták az utat.

Gránátot találtak Miskolcon, teljesen le kellett zárni a tapolcai utat

Le kellett zárni a vizsgálat idejére a Miskolctapolcai utat (A fotó illusztráció)

Forrás: MW

Tegnap este rendőrségi bejelentés érkezett a Magyar Honvédség tűzszerész ügyeletére, miszerint Miskolcon, az Avasi lakótelep előtti területen, földmunkálatok során egy feltételezett robbanóeszközt találtak.” 

Ezt a gránátot találták az avasi lakótelep előtti területen szerda este
Ezt a gránátot találták az avasi lakótelep előtti területen szerda este
Fotó: Pásztor János zászlós / Forrás: MH 1. Tűzszerész és Folyamőr Ezred facebook oldal

Gránátot találtak a Miskolctapolcai úton

 A rendőrség 20:00 órától, a tűzszerész azonosítás idejére, a lakótelep előtti Miskolctapolcai utat mintegy 200 méter hosszan lezárta.

A helyszínre érkező tűzszerészjárőr parancsnoka, Pásztor János zászlós egy 85 mm-es szovjet légvédelmi repeszgránátot azonosított. 

Az eszköz nem tartalmazott robbanóanyagot, ezért azt a Magyar Honvédség Központi Gyűjtőhelyére szállították.

A tűzszerész művelet befejezését követően a rendőrség feloldotta a lezárást.- tette közzé az MH 1. Tűzszerész és Folyamőr Ezred facebook oldalán.


