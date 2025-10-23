1 órája
Gránátot találtak Miskolcon, teljesen le kellett zárni a tapolcai utat
Szerda este riasztották a tűzszerészeket. Földmunkálatok során találtak gránátot Miskolcon. A vizsgálat idejére lezárták az utat.
Le kellett zárni a vizsgálat idejére a Miskolctapolcai utat (A fotó illusztráció)
Forrás: MW
„Tegnap este rendőrségi bejelentés érkezett a Magyar Honvédség tűzszerész ügyeletére, miszerint Miskolcon, az Avasi lakótelep előtti területen, földmunkálatok során egy feltételezett robbanóeszközt találtak.”
Gránátot találtak a Miskolctapolcai úton
„A rendőrség 20:00 órától, a tűzszerész azonosítás idejére, a lakótelep előtti Miskolctapolcai utat mintegy 200 méter hosszan lezárta.
A helyszínre érkező tűzszerészjárőr parancsnoka, Pásztor János zászlós egy 85 mm-es szovjet légvédelmi repeszgránátot azonosított.
Az eszköz nem tartalmazott robbanóanyagot, ezért azt a Magyar Honvédség Központi Gyűjtőhelyére szállították.
A tűzszerész művelet befejezését követően a rendőrség feloldotta a lezárást.” - tette közzé az MH 1. Tűzszerész és Folyamőr Ezred facebook oldalán.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
„Csavarok tartják össze a karomat” Rémálommá vált az élete egy borsodi férfinak, miután majdnem leszakadt a karja (videóval)
Csak hitte, hogy borzra céloz a borsodi erdőben… olyan állatot lőtt ki, hogy már vizsgálja az egyetem is – fotó