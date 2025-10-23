1 órája
Gránát az Avason! Sokk helyett ezt tegye, ha ilyen történik önnel!
Szerda este egy földmunkát végző munkás bukkant egy veszélyesnek tűnő tárgyra Miskolcon, az Avasi lakótelep közelében. Mi a teendő, ha hasonló helyzetben találjuk magunkat?
Elsőként adtunk hírt róla, hogy rendőrségi bejelentés érkezett szerda este a Magyar Honvédség tűzszerész ügyeletére, miszerint Miskolcon, az Avasi lakótelep előtti területen, földmunkálatok során egy feltételezett robbanóeszközt találtak. Kiderült, hogy a megtalálónak igaza volt, egy gránátra bukkantak.
A gránát nem tartalmazott robbanóanyagot
A rendőrség 20 órától, a tűzszerészi azonosítás idejére, a lakótelep előtti Miskolctapolcai utat mintegy 200 méter hosszan lezárta
– nyilatkozta a boon.hu-nak Dobi Tamás, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.
Ilyen esetekben az a protokoll, hogy a rendőrség a helyszínt biztosítja, amíg a tűzszerészek ki nem érnek.
A helyszínre érkező tűzszerészjárőr parancsnoka, Pásztor János zászlós egy 85 milliméteres szovjet légvédelmi repeszgránátot azonosított. Az eszköz szerencsére nem tartalmazott robbanóanyagot, így azt a Magyar Honvédség Központi Gyűjtőhelyére szállították. A művelet befejezése után a rendőrség feloldotta a lezárást, a közlekedés ismét zavartalanul haladhatott.
Mit tegyen, ha gránátot talál?
Amennyiben valaki gránátot, vagy bármilyen veszélyesnek tűnő tárgyat talál, azonnal hívja a 112-es segélyhívó számot
– hívta fel a figyelmet Dobi Tamás.
A hatóságok felhívták a figyelmet arra, hogy az ilyen tárgyakat tilos megérinteni, megmozgatni vagy elvinni, hiszen még a régi, rozsdás gránátok is veszélyesek lehetnek.
