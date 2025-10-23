Gránát az Avason! Sokk helyett ezt tegye, ha ilyen történik önnel!

Elsőként adtunk hírt róla, hogy rendőrségi bejelentés érkezett szerda este a Magyar Honvédség tűzszerész ügyeletére, miszerint Miskolcon, az Avasi lakótelep előtti területen, földmunkálatok során egy feltételezett robbanóeszközt találtak. Kiderült, hogy a megtalálónak igaza volt, egy gránátra bukkantak.

Gránátot találtak az Avason

Forrás: MH 1. Tűzszerész és Folyamőr Ezred

A gránát nem tartalmazott robbanóanyagot

A rendőrség 20 órától, a tűzszerészi azonosítás idejére, a lakótelep előtti Miskolctapolcai utat mintegy 200 méter hosszan lezárta

– nyilatkozta a boon.hu-nak Dobi Tamás, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.

Ilyen esetekben az a protokoll, hogy a rendőrség a helyszínt biztosítja, amíg a tűzszerészek ki nem érnek.

A helyszínre érkező tűzszerészjárőr parancsnoka, Pásztor János zászlós egy 85 milliméteres szovjet légvédelmi repeszgránátot azonosított. Az eszköz szerencsére nem tartalmazott robbanóanyagot, így azt a Magyar Honvédség Központi Gyűjtőhelyére szállították. A művelet befejezése után a rendőrség feloldotta a lezárást, a közlekedés ismét zavartalanul haladhatott.

Mit tegyen, ha gránátot talál?

Amennyiben valaki gránátot, vagy bármilyen veszélyesnek tűnő tárgyat talál, azonnal hívja a 112-es segélyhívó számot

– hívta fel a figyelmet Dobi Tamás.

A hatóságok felhívták a figyelmet arra, hogy az ilyen tárgyakat tilos megérinteni, megmozgatni vagy elvinni, hiszen még a régi, rozsdás gránátok is veszélyesek lehetnek.

