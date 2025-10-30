október 30., csütörtök

Alfonz névnap

12°
+16
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Még keresik

1 órája

Folytatódik a Borsod megyei rémálom: a lucernásba indult a nő, ekkor látták utoljára

Címkék#nyomravezetői díj#eltűnt#férj#gönc#keresés#demencia

„Kérem, segítsenek megtalálni a feleségemet!” – Egy hónapja tűnt el Horváth Albertné. A gönci asszony után még mindig nem akadt nyom és Horváth Albert minden este imádkozik, hogy szeretett felesége épségben előkerüljön – most pedig 300 ezer forint nyomravezetői díjat ajánlott annak, aki segít hazatalálni Juliannának.

Boon.hu
Folytatódik a Borsod megyei rémálom: a lucernásba indult a nő, ekkor látták utoljára

Szeptemberben nagy erőkkel zajlott az eltűnt gönci asszony keresése a környéken

Forrás: police.hu

Több mint harminc nap telt el azóta, hogy nyoma veszett Horváth Albertné Juliannának, a nyugdíjas gönci asszonynak, akit azóta is megszállottan keres a családja és a barátai. A 72 éves nő demenciával küzd, ezért könnyen eltévedhetett – férje szerint bárhol lehet, és minden perc számít. Amikor az asszony szeptember végén eltűnt, még enyhe volt az idő, csupán papucsot, melegítőnadrágot, egy atlétát és őszi pulóvert viselt. Azóta azonban beköszöntött a hideg, és a család attól tart, hogy az asszony bajba kerülhetett.

gönci asszony
Bajba kerülhetett az eltűnt, beteg gönci asszony
  Forrás:  Bors

Horváth Albert, a férj azóta sem nyugszik. Minden este imát mond feleségéért, és minden reggel újra reménykedik abban, hogy valaki felismeri vagy hírt ad róla. – „Éjszakánként alig alszom egy órát, idegileg teljesen kikészültem. Nagyon szeretem őt, minden gondolatom körülötte forog” – mondta el megtörten a Borsnak.

Az aggódó férj és családja eleinte 100 ezer forintot ajánlott fel annak, aki bármilyen információt ad a nő hollétéről, ám most úgy döntöttek, megemelik az összeget. – „Összeültünk a családdal, és 300 ezer forintot gyűjtöttünk össze nyomravezetői díjként. Minden fűszálba kapaszkodunk, mert szeretnénk, ha Juci épségben hazatérne” – mondta Albert.

Az eltűnt gönci asszony keresését nem adja fel a családja

A család reményét nem vesztette el: abban bíznak, hogy valaki látja vagy felismeri az asszonyt, és segít nekik lezárni a bizonytalanság gyötrelmes heteit. Férje minden nap újra és újra elmondja: addig nem adja fel, amíg feleségét meg nem találja.

Már több mint egy hónapja nincs otthon: Göncön mindenki Horváth Albertné Juliannát keresi

„Úgy nem tudok élni, ha nem lesz meg a mama”

Az eltűnt nő férje, Horváth Albert korábban elmondta a boon.hu-nak, hogy felesége demenciában szenved, és nem ez volt az első alkalom, hogy elindult otthonról.

Máskor is előfordult már, hogy elment, de mindig megkerült. Most viszont egy hónapja nincs nyoma

– mondta akkor megtörten.

Fel vagyok készülve a legrosszabbra… Arra viszont nem, hogy soha ne találjuk meg. Úgy nem tudok élni, ha nem lesz meg a mama.

Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.


Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu