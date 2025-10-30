Folytatódik a Borsod megyei rémálom: a lucernásba indult a nő, ekkor látták utoljára

Az aggódó férj és családja eleinte 100 ezer forintot ajánlott fel annak, aki bármilyen információt ad a nő hollétéről, ám most úgy döntöttek, megemelik az összeget. – „Összeültünk a családdal, és 300 ezer forintot gyűjtöttünk össze nyomravezetői díjként. Minden fűszálba kapaszkodunk, mert szeretnénk, ha Juci épségben hazatérne” – mondta Albert.

Az eltűnt gönci asszony keresését nem adja fel a családja

A család reményét nem vesztette el: abban bíznak, hogy valaki látja vagy felismeri az asszonyt, és segít nekik lezárni a bizonytalanság gyötrelmes heteit. Férje minden nap újra és újra elmondja: addig nem adja fel, amíg feleségét meg nem találja.

Már több mint egy hónapja nincs otthon: Göncön mindenki Horváth Albertné Juliannát keresi

„Úgy nem tudok élni, ha nem lesz meg a mama”

Az eltűnt nő férje, Horváth Albert korábban elmondta a boon.hu-nak, hogy felesége demenciában szenved, és nem ez volt az első alkalom, hogy elindult otthonról.

Máskor is előfordult már, hogy elment, de mindig megkerült. Most viszont egy hónapja nincs nyoma

– mondta akkor megtörten.

Fel vagyok készülve a legrosszabbra… Arra viszont nem, hogy soha ne találjuk meg. Úgy nem tudok élni, ha nem lesz meg a mama.

