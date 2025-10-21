október 21., kedd

Közlekedés

2 órája

Karambol történt a Gömöri felüljárón (fotók)

Címkék#Miskolc#közlekedés#baleset

Az eset kedden délután történt.

Karambol történt a Gömöri felüljárón (fotók)

Fotó: Vajda János

A 3-as főúton, Miskolcon, a József Attila utcában, a Vitéz utca kereszteződésénél két személyautó karambolozott. A baleset idjére a 187-es km-nél a Felsőzsolca felé vezető belső sávot lezárták – számolt be az Útinform.

Baleset történt a Gömöri felüljárón.
A Gömöri felüljárón történt a baleset
Forrás: BOON

Baleset a Gömöri felüljárón

Fotók: Vajda János

