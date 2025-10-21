Karambol történt a Gömöri felüljárón (fotók)

A 3-as főúton, Miskolcon, a József Attila utcában, a Vitéz utca kereszteződésénél két személyautó karambolozott. A baleset idjére a 187-es km-nél a Felsőzsolca felé vezető belső sávot lezárták – számolt be az Útinform.

A Gömöri felüljárón történt a baleset

Forrás: BOON

