Közlekedési baleset

15 perce

Baleset történt Pácinban

Címkék#baleset#félpályán forgalom#Pácinban#gépkocsi

Félpályán halad a forgalom a Fő utca érintett szakaszán.

Baleset történt Pácinban

Félpályás útzár Páncinban a baleset miatt

Fotó: Bencsik Adam

Összeütközött két gépkocsi Pácinban, a 381-es főút Fő utcai szakaszán, a Honvéd utcánál. A helyszínre kiérkezett cigándi hivatásos tűzoltók áramtalanították az egyik járművet. A baleset miatt irányítás mellett, félpályán halad a forgalom az érintett útszakaszon - olvasható a Katasztrófavédelem hivatalos oldalán.

