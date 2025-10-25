Közlekedési baleset
Baleset történt Pácinban
Félpályán halad a forgalom a Fő utca érintett szakaszán.
Félpályás útzár Páncinban a baleset miatt
Fotó: Bencsik Adam
Összeütközött két gépkocsi Pácinban, a 381-es főút Fő utcai szakaszán, a Honvéd utcánál. A helyszínre kiérkezett cigándi hivatásos tűzoltók áramtalanították az egyik járművet. A baleset miatt irányítás mellett, félpályán halad a forgalom az érintett útszakaszon - olvasható a Katasztrófavédelem hivatalos oldalán.
