Tűzeset

2 órája

Garázs gyulladt ki Sátoraljaújhelyen

Címkék#gázpalack#Sátoraljaújhely#Katasztrófavédelem#tűzeset#tetőszerkezet

A tűzoltók három vízsugárral oltják a lángokat.

Garázs gyulladt ki Sátoraljaújhelyen

A fotó illusztráció

Forrás: MW

Egy hetven négyzetméteres családi ház mögé épített, hatvan négyzetméteres garázs ég teljes egészében Sátoraljaújhelyen, a Temető utcában. A város hivatásos tűzoltói három vízsugárral kezdték oltani a lángokat. A munkálatok közben biztonsági okokból kihoztak egy gázpalackot a lakóházból, amelynek tetőszerkezetét is megbontják - olvasható a Katasztrófavédelem hivatalos oldalán.

