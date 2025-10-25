Garázs gyulladt ki Sátoraljaújhelyen

Egy hetven négyzetméteres családi ház mögé épített, hatvan négyzetméteres garázs ég teljes egészében Sátoraljaújhelyen, a Temető utcában. A város hivatásos tűzoltói három vízsugárral kezdték oltani a lángokat. A munkálatok közben biztonsági okokból kihoztak egy gázpalackot a lakóházból, amelynek tetőszerkezetét is megbontják - olvasható a Katasztrófavédelem hivatalos oldalán.

