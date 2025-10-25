Tűzeset
2 órája
Garázs gyulladt ki Sátoraljaújhelyen
A tűzoltók három vízsugárral oltják a lángokat.
A fotó illusztráció
Forrás: MW
Egy hetven négyzetméteres családi ház mögé épített, hatvan négyzetméteres garázs ég teljes egészében Sátoraljaújhelyen, a Temető utcában. A város hivatásos tűzoltói három vízsugárral kezdték oltani a lángokat. A munkálatok közben biztonsági okokból kihoztak egy gázpalackot a lakóházból, amelynek tetőszerkezetét is megbontják - olvasható a Katasztrófavédelem hivatalos oldalán.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
Ezt ne hagyja ki!Harmadik vonal
3 órája
,, Pár játékos gyerekesen viselkedik, erre kiemelten fogunk ezentúl figyelni"
Ezt ne hagyja ki!Figyelem!
6 órája
Öt hatóság tartott összehangolt éjszakai razziát Borsodban - videóval!
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre