Garázdaság

Idegállapotba került a nő – Őrjöngése közben közel 100 ezer forintnyi kárt okozott

Közösségellenes és erőszakos magatartást produkált a nő, miközben levezette a feszültségét. Garázdaság és rongálás bűntettével vádolják.

Most emelt vádat a Szerencsi Járási Ügyészség garázdaság és rongálás miatt azzal a nővel szemben, aki 2025. június 1-én reggel, egy taktaharkányi utcában megrongált két darab térfigyelő kamerát, azután pedig távozott a helyszínről.

A vád garázdaság és rongálás (A kép illusztráció)
Fotó: Pesti Tamás

Garázdaság és rongálás

A vádirat szerint, miután a nő egy korábbi személyes nézeteltérés miatt feszült idegállapotba került, idegességét úgy vezette le, hogy az utcán egy villanyoszlopra telepített és a helyi önkormányzat tulajdonában lévő két darab térfigyelő kamerát egy karóval megdobálta, amelyek ennek hatására, tartószerkezetükkel együtt megsérültek. A vádlott a cselekményét követően a helyszínről távozott.

A kár mértéke

A vádlott őrjöngésével összesen 69.850 forint összegű kárt okozott az önkormányzatnak, amely nem térült meg. Viselkedésével megbotránkozást, riadalmat kelthetett, így az ügyészség az egyébkét büntetlen előéletű nővel szemben próbára bocsátás intézkedés alkalmazását és a sértett által előterjesztett polgári jogi igény elbírálását indítványozta a bíróságnak.

 

