Idegállapotba került a nő – Őrjöngése közben közel 100 ezer forintnyi kárt okozott

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Garázdaság és rongálás

A vádirat szerint, miután a nő egy korábbi személyes nézeteltérés miatt feszült idegállapotba került, idegességét úgy vezette le, hogy az utcán egy villanyoszlopra telepített és a helyi önkormányzat tulajdonában lévő két darab térfigyelő kamerát egy karóval megdobálta, amelyek ennek hatására, tartószerkezetükkel együtt megsérültek. A vádlott a cselekményét követően a helyszínről távozott.

A kár mértéke

A vádlott őrjöngésével összesen 69.850 forint összegű kárt okozott az önkormányzatnak, amely nem térült meg. Viselkedésével megbotránkozást, riadalmat kelthetett, így az ügyészség az egyébkét büntetlen előéletű nővel szemben próbára bocsátás intézkedés alkalmazását és a sértett által előterjesztett polgári jogi igény elbírálását indítványozta a bíróságnak.