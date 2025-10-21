Fokozott ellenőrzés Borsodban: ennyi sofőr telefonozott útközben

Közel 200-an gondolták úgy, hogy a vezetés közben kézben tartott mobiltelefon nem jelent gondot...

Az egy hetes ellenőrzés ideje alatt Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében az egyenruhások

a menet közben kézben tartott mobiltelefon-használat miatt 191 esetben,

további 47 sofőrrel szemben más figyelmet elvonó tevékenység miatt jártak el.

A biztonsági öv használatának elmulasztása miatt 586 emberrel szemben intézkedtek.

A járművezetés önmagában is koncentrációt igénylő tevékenység, ezért komoly veszélyforrás, ha bármi elvonja a sofőr figyelmét. A kézben tartott mobillal telefonáló járművezetők kevésbé vagy egyáltalán nem képesek a környezetükre figyelni. Még veszélyesebb, ha valaki vezetés közben üzenetet ír, olvas, a közösségi oldalakon barangol vagy akár filmet néz.

Ne feledjétek, a balesetek elkerüléséért a legtöbbet a közlekedők tehetnek!

