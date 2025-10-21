október 21., kedd

Orsolya névnap

+13
0
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Veszélyes

1 órája

Fokozott ellenőrzés Borsodban: ennyi sofőr telefonozott útközben

Címkék#rendőrség#RoadPol#közlekedés

Egyhetes közlekedésbiztonsági akciót tartott a rendőrség. Íme az adatok:

Mint azt korábban beharangozták, a rendőrök Magyarországon fokozottan ellenőrizték a vezetés közbeni mobiltelefon-használatot és minden olyan tevékenységet, amely elvonja a járművezető figyelmét, ezáltal veszélyezteti a közlekedésbiztonságot – számolt be a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrség a Facebook oldalán. Az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata (ROADPOL) 2025. október 6–12. között "Focus on the road" „Figyelj az útra!” elnevezéssel hirdetett fokozott közlekedésbiztonsági ellenőrzést, amihez a magyar rendőrség is csatlakozott.

Fokozott ellenőrzést tartott a rendőrség.
Fokozott ellenőrzést tartott a rendőrség: sokan mobiloztak útközben | Forrás: Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrség/Facebook/Videókép

Közel 200-an gondolták úgy, hogy a vezetés közben kézben tartott mobiltelefon nem jelent gondot...

Az egy hetes ellenőrzés ideje alatt Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében az egyenruhások

  • a menet közben kézben tartott mobiltelefon-használat miatt 191 esetben,
  • további 47 sofőrrel szemben más figyelmet elvonó tevékenység miatt jártak el.
  • A biztonsági öv használatának elmulasztása miatt 586 emberrel szemben intézkedtek.

A járművezetés önmagában is koncentrációt igénylő tevékenység, ezért komoly veszélyforrás, ha bármi elvonja a sofőr figyelmét. A kézben tartott mobillal telefonáló járművezetők kevésbé vagy egyáltalán nem képesek a környezetükre figyelni. Még veszélyesebb, ha valaki vezetés közben üzenetet ír, olvas, a közösségi oldalakon barangol vagy akár filmet néz. 

Ne feledjétek, a balesetek elkerüléséért a legtöbbet a közlekedők tehetnek!

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

További híreket olvashat portálunkon.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu