Fokozott ellenőrzés Borsodban: ennyi sofőr telefonozott útközben
Egyhetes közlekedésbiztonsági akciót tartott a rendőrség. Íme az adatok:
Mint azt korábban beharangozták, a rendőrök Magyarországon fokozottan ellenőrizték a vezetés közbeni mobiltelefon-használatot és minden olyan tevékenységet, amely elvonja a járművezető figyelmét, ezáltal veszélyezteti a közlekedésbiztonságot – számolt be a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrség a Facebook oldalán. Az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata (ROADPOL) 2025. október 6–12. között "Focus on the road" „Figyelj az útra!” elnevezéssel hirdetett fokozott közlekedésbiztonsági ellenőrzést, amihez a magyar rendőrség is csatlakozott.
Közel 200-an gondolták úgy, hogy a vezetés közben kézben tartott mobiltelefon nem jelent gondot...
Az egy hetes ellenőrzés ideje alatt Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében az egyenruhások
- a menet közben kézben tartott mobiltelefon-használat miatt 191 esetben,
- további 47 sofőrrel szemben más figyelmet elvonó tevékenység miatt jártak el.
- A biztonsági öv használatának elmulasztása miatt 586 emberrel szemben intézkedtek.
A járművezetés önmagában is koncentrációt igénylő tevékenység, ezért komoly veszélyforrás, ha bármi elvonja a sofőr figyelmét. A kézben tartott mobillal telefonáló járművezetők kevésbé vagy egyáltalán nem képesek a környezetükre figyelni. Még veszélyesebb, ha valaki vezetés közben üzenetet ír, olvas, a közösségi oldalakon barangol vagy akár filmet néz.
Ne feledjétek, a balesetek elkerüléséért a legtöbbet a közlekedők tehetnek!
